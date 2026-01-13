¥¤¥é¥óÈ¿À¯ÉÜ¥Ç¥â¡¡Ìó2000¿Í»àË´¤«¡¡¼£°ÂÉôÂâ¤¢¤ï¤»¤Æ
¥¤¥é¥ó³ÆÃÏ¤ÇÂ³¤¯È¿À¯ÉÜ¥Ç¥â¤Ç¡¢¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ï13Æü¡¢¥¤¥é¥óÅö¶É¼Ô¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢¥Ç¥â¤Î»²²Ã¼Ô¤È¼£°ÂÉôÂâ¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¤ª¤è¤½2000¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥é¥ó¤Ç¤ÏÀè·î¤«¤éÊª²Á¹â¤Ê¤É¤Ø¤Î¹³µÄ¤¬È¯Ã¼¤È¤Ê¤ê¡¢¸½À¯¸¢¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¥Ç¥â¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ï13Æü¡¢¥¤¥é¥óÅö¶É¼Ô¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢Ì±´Ö¿Í¤È¥Ç¥â¤òÄÃ°µ¤¹¤ë¼£°ÂÉôÂâ¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¤ª¤è¤½2000¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢OHCHR¡á¹ñÏ¢¿Í¸¢¹âÅùÊÛÌ³´±»öÌ³½ê¤Ï13Æü¡¢°ìÏ¢¤Î¹³µÄ³èÆ°¤Ç¡Ö¿ôÉ´¿Í¤¬»àË´¤·¡¢¿ôÀé¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¥Ç¥â»²²Ã¼Ô¤Ø¤ÎË½ÎÏ¤¬·ã²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·Ù¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Î¼×ÃÇ¤Ê¤É¤ò´Æ»ë¡¦ÄÉÀ×¤·¤Æ¤¤¤ëÃÄÂÎ¡Ö¥Í¥Ã¥È¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¤¥é¥óÁ´ÅÚ¤Ç¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤¬¼×ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤«¤é4Æü°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Á´ÍÆ¤ÎÇÄ°®¤¬Æñ¤·¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£