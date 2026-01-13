¡Úµð¿Í¡Û³°ÌîÁè¤¤Ä©¤à¥É¥é£´¡¦³§Àî³ÙÈô¤Ï¡Ö£µ¥Ä¡¼¥ë¤½¤í¤Ã¤¿Áª¼ê¡×Ã´Åö¥¹¥«¥¦¥È±ßÃ«±Ñ½Ó»á¤¬ÈëÏÃ¤ò¾Ò²ð
¡¡µð¿Í¤Î¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤¬£±£³Æü¡¢£Ç¥¿¥¦¥ó¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡½éÆü¤ÎÎý½¬¤ÎÌÏÍÍ¤Ï£Ã£ÓÆü¥Æ¥ì£Î£Å£×£Ó£²£´¤È¡Ö£Ç£É£Á£Î£Ô£Ó¡¡£Ô£Ö¡×¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤¿¡ÊÆü¥Æ¥ì¥¸¡¼¥¿¥¹¤Ç¤ÏÌë¤ËÏ¿²èÊüÁ÷¡Ë¡£
¡¡ÊüÁ÷Ãæ¤Ë³Æ¿·¿ÍÁª¼ê¤ÎÃ´Åö¥¹¥«¥¦¥È¤¬ÊüÁ÷ÀÊ¤ËºÂ¤ê¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¥É¥é¥Õ¥È£´°Ì¤ÎÃæÂç¡¦³§Àî³ÙÈô³°Ìî¼ê¤ÎÃ´Åö¤·¤¿±ßÃ«±Ñ½Ó»á¤¬ÈëÏÃ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö³§ÀîÁª¼ê¤ÏÂç³Ø£±Ç¯À¸¤Î»þ¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÅìÅÔ¤ÎÃæ±ûÂç³Ø¤Î»î¹ç¤ò¸«¤¿¤é¤¤¤Ä¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£½çÄ´¤Ë¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð½½Ê¬¥É¥é¥Õ¥ÈÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£Âç³Ø£´Ç¯À¸¤Ç¥É¥é¥Õ¥ÈÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢·ë¹½À®ÀÓ¤¬Íî¤Á¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥É¥é¥Õ¥È¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¢¤Ã¤¿¤ê¸«¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ê¡£¤À¤±¤É³§ÀîÁª¼ê¤Ï£´Ç¯½Õ¤Ë£´³ä¶á¤¯ÂÇ¤Ã¤Æ¡¢£²°Ì¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç½©¤Ë¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤È¤Ã¤Æ£±£°£°°ÂÂÇ¤âÃ£À®¤·¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÄÁ¤·¤¤¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÎÁª¼ê¤À¤Ê¤È¡£¾¡Éé¶¯¤µ¸«¤¿¤¤¤Î¤ÏÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡ÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÅìÅÔ¤Ç£±£°£°ËÜÂÇ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤ÇÂÇ·â¥»¥ó¥¹¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Ç¤¤¤¦£µ¥Ä¡¼¥ë¤½¤í¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò¤È¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¡×¤È¸ª¡¢Â¡¢Ä¹ÂÇÎÏ¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥ÈÇ½ÎÏ¡¢¼éÈ÷ÎÏ¤¬·ó¤ÍÈ÷¤ï¤Ã¤¿¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê³°Ìî¼ê¤È¾Ò²ð¡£
¡¡¡ÖµÕÊý¸þ¤Ë¤âÂç¤¤¤¤Î¤òÂÇ¤Æ¤ë¡£ÌÀ¼£Âç³Ø¤µ¤ó¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç»î¹ç¤ò¤ä¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢ÌÀ¼£Âç³Ø¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤¬¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ°ÊÍèºÇÄ¹Èôµ÷Î¥¤À¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÈëÏÃ¤òÈäÏª¡£
¡¡£±Ç¯ÌÜ¤«¤é³°Ìî¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼Áè¤¤¤Ë¿©¤¤¹þ¤àÎÏ¤Î¤¢¤ë´üÂÔ¤ÎÂ¨ÀïÎÏ¡£¡Ö¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ß¤ÊÁª¼ê¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ê¥¤¥Ñ¡¼¤ß¤¿¤¤¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦¤ò»ý¤Ã¤Æ¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È´üÂÔ¤¬»ý¤Æ¤ëÁª¼ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£