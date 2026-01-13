¡ÖÎÉ¹¥¤ÊÆü´Ú´Ø·¸¡×¼´¤Ë³°¸òÀïÎ¬Îý¤êÄ¾¤·¡ÄÃÏ¸µ¡¦ÆàÎÉ¤Ç¼óÇ¾²ñÃÌ¡Ö»ä¤ÈÂçÅýÎÎ¤ÎÍ§¾ð¤È¿®Íê´Ø·¸¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¡×
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤Ï£±£³Æü¡¢¿·Ç¯ºÇ½é¤ÎÂÐÌÌ³°¸ò¤Ç´Ú¹ñ¤ÎÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÂçÅýÎÎ¤òÃÏ¸µ¡¦ÆàÎÉ¤Ë¾·¤¡¢Æü´Ú¤ÎÏ¢·È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤È¤ÎÂÐÎ©¤¬Ä¹´ü²½¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¡ÖÊÆ¹ñÂè°ì¼çµÁ¡×¤ò¤à¤½Ð¤·¤Ë¤¹¤ëÃæ¡¢ÎÉ¹¥¤ÊÆü´Ú´Ø·¸¤ò¼´¤Ë³°¸òÀïÎ¬¤òÎý¤êÄ¾¤¹¹½¤¨¤À¡£¡ÊÀ¯¼£Éô¡¡¿¢Â¼¿®²ð¡¢¥½¥¦¥ë»Ù¶É¡¡°ÍÅÄÏÂºÌ¡áÆàÎÉ¤Ç¡Ë
¡¡¡ÖÆàÎÉ¤Ë³°¹ñ¼óÇ¾¤ò¤ª¾·¤¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£»ä¤ÈÂçÅýÎÎ¤ÎÍ§¾ð¤È¿®Íê´Ø·¸¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤À¡×¡£²ñÃÌ¸å¤Î¶¦Æ±µ¼ÔÈ¯É½¤Ç¼óÁê¤Ï¤³¤¦½Ò¤Ù¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£Íû»á¤Ï²ñÃÌ¤Ç¡Ö²æ¡¹¤ÏÄË¤Þ¤·¤¤²áµî¤Î·Ð¸³¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¹ñºÝ´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡Ö´ÚÆü¤Î¸òÎ®¤È¶¨ÎÏ¤¬¤¤¤Ä¤Ë¤âÁý¤·¤Æ½ÅÍ×¤Ê»þ¤À¡×¤È¸ì¤ê¡¢Ì¤Íè»Ö¸þ¤Î´Ø·¸È¯Å¸¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¼óÁê¤Ï²ñÃÌ¤Ç¡¢Àï»þÃæ¤ËÄ«Á¯È¾Åç½Ð¿È¼Ô¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»³¸ý¸©¡¦Ä¹À¸¡Ê¤Á¤ç¤¦¤»¤¤¡ËÃº¹Û¤Î°ä¹ü¤Î£Ä£Î£Á´ÕÄê¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÅÁ¤¨¡¢Æ±Ãº¹Û¤Ë¹â¤¤´Ø¿´¤ò»ý¤Ä´Ú¹ñ¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¡£Í¼¿©²ñÁ°¤Ë¤Ï¼ñÌ£¤Î¥É¥é¥à±éÁÕ¤ËÍû»á¤òÍ¶¤¤¡¢ÂÇ¤Á²ò¤±¤¿¡££±£´Æü¤Ë¤Ï¡¢Ä«Á¯È¾Åç¤æ¤«¤ê¤ÎË¡Î´»û¤ò¤½¤í¤Ã¤ÆË¬¤ì¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÏÅö½é¡¢µÄÄ¹¹ñ¤òÌ³¤á¤ëÆüÃæ´Ú¼óÇ¾²ñÃÌ¤òº£·î³«¤¯Í½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂæÏÑÍ»ö¤ò½ä¤ë¼óÁê¤Î¹ñ²ñÅúÊÛ¤ËÈ¿È¯¤·¤¿Ãæ¹ñ¤¬µñÈÝ¤·¤¿¤¿¤á¡¢Íû»á¤ËÃ±ÆÈÍèÆü¤òÄó°Æ¤·¤¿¡£ÆüÃæÂÐÎ©¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë·üÇ°¤¬´Ú¹ñÆâ¤Ç¹¤¬¤ëÃæ¡¢¡ÖÆüËÜ¤«Ãæ¹ñ¤«¤ÎÆ§¤ß³¨¤òÇ÷¤ëÅ¸³«¤ÏÈò¤±¡¢¿®Íê´Ø·¸¹½ÃÛ¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë¡×¡Ê³°Ì³¾Ê´´Éô¡ËºîÀï¤ÇÎ×¤ó¤À¡£
¡¡Íû»á¤âÆüËÜ¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¡£´Ú¹ñ£Ó£Â£Ó¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÍèÆü¤ËÀèÎ©¤Ä£µÆü¤ÎÃæ´Ú¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤Ï¡ÖÆüËÜ¤¬°ìÀþ¤ò±Û¤¨¤¿¡×¤È¼óÁêÈãÈ½¤òÅ¸³«¤·¤¿¤¬¡¢Íû»á¤Ï¡Ö²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆüËÜ¤È¤Î´Ø·¸¤ÏÃæ¹ñ¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤½ÅÍ×¤À¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¿¼Æþ¤ê¤òÈò¤±¤¿¡££²£°£±£µÇ¯¤ËÅö»þ¤ÎËÑÜÝ·Ã¡Ê¥Ñ¥¯¥¯¥Í¡ËÂçÅýÎÎ¤¬Å·°ÂÌç¤Î¾å¤«¤é·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ò»ë»¡¤·¡¢Ãæ´Ú¶¦Æ®¤ËÆ±Ä´¤·¤¿¤Î¤ËÈæ¤Ù¡¢ÆüÃæ´Ö¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ËÉå¿´¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¹â´±¤Ï¡ÖÍû»á¤Ï¤è¤¯Æ§¤óÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¡Ö¼«Í³¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎ¡×¤Î¿Ê²½¤ò·Ç¤²¤ë¼óÁê¤È¡¢´ÄÂÀÊ¿ÍÎ·ÐºÑÏ¢·È¶¨Äê¡Ê£Ô£Ð£Ð¡Ë²ÃÌÁ¤òÌÜ»Ø¤¹Íû»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Î°ÂÄê¤Ë¸þ¤±¤¿Æü´ÚÏ¢·È¤ÏÉÔ²Ä·ç¤À¡£À¾È¾µå¤ÇÀªÎÏ·÷¤òÃÛ¤¯¡Ö¥É¥ó¥í¡¼¼çµÁ¡×¤äÊÆÃæ£²¹ñ´Ö¤ÎÂç¹ñ´Ø·¸¤ò½Å»ë¤¹¤ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ò°ú¤Ìá¤¹¤¿¤á¡¢¼óÁê¤Ïº£²ó¤ÎÀ®²Ì¤òÅÚÂæ¤Ë¡¢½Õ¤ÎË¬ÊÆ¤ÇÆüÊÆ´Ú¤Î·ëÂ«¤òÁÊ¤¨¤ë¡£¸¡Æ¤Ãæ¤Î½°±¡Áª¤ÇÀ¯¸¢´ðÈ×¤ò¶¯²½¤·¡¢ÂÐÃæ³°¸ò¤Ë¹ø¤ò¿ø¤¨¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤âÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡²ÝÂê¤Ï¸½¼Â¼çµÁÅª¤Ê³°¸ò¤Î°Ý»ý¤À¡£Íè·î£²£²Æü¤Ë¤Ï¡¢¼óÁê¤¬¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç³ÕÎ½ÇÉ¸¯¤Î²ÄÇ½À¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡ÖÃÝÅç¤ÎÆü¡×¤ÎµÇ°¼°Åµ¤¬¹µ¤¨¡¢´Ú¹ñÂ¦¤ÏÎÎÅÚÌäÂê¤Ç¤ÎÂÐÎ©ºÆÇ³¤ò·Ù²ü¤¹¤ë¡£Íû»á¤¬²ñÃÌ¤Ç¡ÖÅÔ¹ç¤Î°¤¤ÅÀ¤Ï¤¤Á¤ó¤È´ÉÍý¤·¡¢ºÇ¾®²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤è¤¦ÁÊ¤¨¤¿¤Î¤â¡¢Æü´Ú´Ø·¸¤Î°ÂÄê¤Ë¸þ¤±¤Æ¿µ½Å¤ÊÂÐ±þ¤òÂ¥¤·¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£