ÉÍÊÕÈþÇÈ¡Ö¤â¤¦10Ç¯·Ð¤Ä¤ó¤À¤Í¤È¡×¶¦±é²û¤«¤·¤ó¤ÀÇÐÍ¥ »£±ÆÎ¢ÏÃ¤â¡ÖÄ«¥É¥é»£±ÆÃæ¤Ë¤³¤Ã¤Á¤ÎÀ¤³¦¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡×¡Ú¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤¹¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/13¡Û½÷Í¥¤ÎÉÍÊÕÈþÇÈ¤¬1·î13Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤¹¡Ù¡Ê2·î6Æü¸ø³«¡Ë´°À®ÈäÏªÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¡¢W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëSnow Man¤ÎÌÜ¹õÏ¡¡¢¶¦±é¤Î¿¹ÅÄË¾ÃÒ¡¢¸ÅÀî¶×²»¡¢ËÌÂ¼¾¢³¤¡¢ÅÏî´·½Í´¡¢ÌîÇÈËãÈÁ¡¢À¾³À¾¢¡¢µ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¡¢ÎëÌÚ¹À²ð¡¢±ÊºîÇîÈþ¡¢»°ÌÚ¹§¹À´ÆÆÄ¤È¤È¤â¤Ë½ÐÀÊ¡£¶¦±é¤ò²û¤«¤·¤ó¤ÀÇÐÍ¥¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û25ºÐ¹ñÌ±Åª½÷Í¥¤¬10Ç¯Á°¤Î¶¦±é²û¤«¤·¤ó¤ÀÇÐÍ¥
ËÜºî¤Ï¡Ö¾®³Ø´ÛÊ¸¸Ë¾®Àâ¾Þ¡×¤ÎÂç¾Þ¼õ¾Þºî¤Ç¡¢¸½ºßÎß·×40ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¹·îÅ·²»»á¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¾®³Ø´ÛÊ¸¸Ë´©¡Ë¡£½¢¿¦³èÆ°¤ËÁ´ÇÔ¤·ÅÓÊý¤ËÊë¤ì¤ëÃæ¡¢¤È¤¢¤ë¤¤Ã¤«¤±¤ÇÁòµ·²ñ¼Ò¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¤È¤·¤Æ½¢¿¦¤·¤¿¥Ò¥í¥¤¥ó¤È¡¢¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤ò¸·¤·¤¯»ØÆ³¤¹¤ë»ØÆîÌò¤ÎÁòº×¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¡ÈºÇ¹â¤ÎÁòµ·¡É¤òÌÜ»Ø¤¹Êª¸ì¤òÉÁ¤¯¡£
¶¦±é¼Ô¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÏÃ¤¹¾ìÌÌ¤ÇÉÍÊÕ¤Ï¡ÖÀè¤Û¤É¡Ø¤â¤¦10Ç¯·Ð¤Ä¤ó¤À¤Í¡Ù¤È¾¢³¤¤¯¤ó¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£ÉÍÊÕ¤ÈËÌÂ¼¤Ï±Ç²è¡Ø·¯¤Îç¹Â¡¤ò¤¿¤Ù¤¿¤¤¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÍÊÕ¤Ï¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¤Ç¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤Î¤Ï¤«¤Ê¤êµ×¤·¤Ö¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢²û¤«¤·¤¤¤Ê¤¡¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬°ìÈÖ½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤È²û¤«¤·¤ó¤À¡£ËÌÂ¼¤â¡Ö²û¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Èð÷¤¡¢ÉÍÊÕ¤Ï¡ÖÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤¬1Æü¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ä«¥É¥é»£±ÆÃæ¤Ë¤³¤Ã¤Á¤ÎÀ¤³¦¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡×¤È»£±Æ¤·¤¿¤Î¤ÏËÌÂ¼¤¬¤Á¤ç¤¦¤ÉNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡Ê2025¡Ë»£±ÆÃæ¤À¤Ã¤¿¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÌÜ¹õ¤ÏËÌÂ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¾ï¤Ë½¸ÃæÎÏ¤òÀÚ¤é¤µ¤º¤Ë¡¢Ìò¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¸½¾ì¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¡×¤È¹ðÇò¡£¡ÖËÍ¤â1ËÜ¤Î¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ã¤Æ³ä¤È¸½¾ì¤«¤éÎ¥¤ì¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÌÂ¼¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤¤¤¦Êý¤Ê¤Î¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¼ÂºÝ¤ËÂÐÌÌ¤·¤Æ¤ª¼Çµï¤¬¤Ç¤¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤ì¤¿¤Î¤ÏËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤¹¤´¤¯¤¤¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
ËÌÂ¼¤âÌÜ¹õ¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Ä¤Ä¡Ö½é¤á¤ÆÏ¡¤¯¤ó¤ÈÂÐÌÌ¤·¤Æ¼Çµï¤ò¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤³¤Î±Ç²è¤òÊñ¤à¡Ø¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤ë¸Â¤ê¡¢¤³¤Î±Ç²è¤ÏÀäÂÐ¤ËÍ¥¤·¤µ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¤Ê¡¢¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖËÍ¤Ïº£²ó¤ÏÅÇ¤½Ð¤·¤ÆÅÇ¤½Ð¤·¤Æ¡¢¤È¤¤¤¦¼Çµï¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤«¤Ê¡©¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ï¡¤¯¤ó¤ÈÉÍÊÕ¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤Ë¤¹¤´¤¯½õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ËÌÂ¼¤Ï¡Ö¡Ø¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤¿¤Ã¤¿1Æü¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ç¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡Öµ»½Ñ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤À¼¤Î»ý¤Á¼ç¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÜ¹õ¤ÎÀ¼¤òÀä»¿¤·¤¿¡£ÌÜ¹õ¤Ï¡Ö1Æü¤À¤±¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¸½¾ì¤ÎµïÊý¤Ç¡Ø¤³¤Î¿Í¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤ë¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡×¤ÈËÌÂ¼¤Ø¤Î¿®Íê¤ò¹ðÇò¡£ËÌÂ¼¤â¡ÖËÍ¤â¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£¡Ø¤³¤Î¿Í¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡ÌÜ¹õÏ¡¡õÉÍÊÕÈþÇÈW¼ç±é¡Ö¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤¹¡×
