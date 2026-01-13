¡ÖÊó¥¹¥Æ¡×¡¡ÅÏÊÕµ¹»Ì¥¢¥Ê¤¬ÎÞ¡Äµ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤òÄÉÅé¡ÖËÜÅö¤Ë¤Þ¤¿¡Ä²ñ¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¹¤°¤Ë¤Ç¤â²ñ¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÊóÆ»¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å10¡¦00¡Ë¤¬13Æü¡¢ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Á°¿ÈÈÖÁÈ¤Î¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ç½éÂå¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¡¢º£Ç¯1Æü¤ËÇÙ¤¬¤ó¤Î¤¿¤á»àµî¤·¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯81¡Ë¤òÄÉÅé¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×»þÂå¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡¢±ÇÁü¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤½¤Î¸å¤âCMÁ°¤Î¥¸¥ó¥°¥ë¤Ç¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×»þÂå¤Î¶Ê¤¬Î®¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¡È¿è¤Ê¡É±é½Ð¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¸µ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¡¢Ä¹Ç¯¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿ÅÏÊÕµ¹»Ì¤Ï¡¢µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Î±ÇÁü¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤¢¤È¡Öµ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤ÐÀ¯¼£²È¤â´ë¶È¤Î¥È¥Ã¥×¤âÂç¸æ½ê¤â·ÝÇ½¿Í¤â¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤â¤ß¤ó¤ÊÆ±¤¸¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£¤Ä¤Þ¤ê¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡£»ä¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë²Ã¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¡¢ºÇ½é¤Ëµ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Èµ¹»Ì¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤¤¤¦¸ª½ñ¤ò³°¤·¤Æ¤¤Æ¤Í¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸«¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ò¤È¤ê¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¤É¤¦¸«¤ë¤«¡×¤ÈºÇ½é¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¡È¶â¸À¡É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æµ×ÊÆ¤µ¤ó¤Î°ìÈÖÂç¤¤Ê¸ùÀÓ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤ÇÌÜ¤ò¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¤·¡¢À¼¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤Ê¤¬¤é¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤¬1985Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ40Ç¯¤Ç¤¹¡£ÊóÆ»¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂç±Û¤µ¤ó¤Þ¤Ç¡Ä40Ç¯¤Ç¤¹¡ª40Ç¯´Ö¤³¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤ò¤º¡¼¤Ã¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òºî¤Ã¤¿Êý¤Ç¡Ä¤¢¤Î¡¢ÀµÄ¾¸À¤¦¤ÈËÜÅö¤Ë¤Þ¤¿¡Ä²ñ¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¹¤°¤Ë¤Ç¤â²ñ¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤Èµ×ÊÆ¤µ¤ó¤ò¤·¤Î¤ó¤À¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ï85Ç¯10·î¡¢¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÌÀ¤ë¤¯Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¡¢¸¢ÎÏ¤Ë¤âÕ»¤Ó¤Ê¤¤µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Î»ÑÀª¤Ç¡¢¿ô¡¹¤ÎÀ¯¼£²È¤¿¤Á¤È¤âÅÏ¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£¾®µÜ±Ù»Ò¤µ¤ó¤È¤Î·Ú²÷¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤â¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¡£04Ç¯3·î¤ËÈÖÁÈ¤òÍ¦Âà¡£ÈÖÁÈ¤ÏÊóÆ»¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ÈÌ¾Á°¤òÊÑ¤¨¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¸Å´Ü°ËÃÎÏº¤¬ÈÖÁÈ¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¡£
¡¡µ×ÊÆ¤µ¤ó¤¬½êÂ°¤¹¤ë¡Ö¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦¥È¥¥¡¼¡¦¥ï¥ó¡×¤¬¤³¤ÎÆü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Öµ×ÊÆ¹¨¤Ï¡¢ÎáÏÂ8Ç¯1·î1Æü¡¢ÇÙ¤¬¤ó¤Î¤¿¤áËþ81ºÐ¤Ë¤Æ±ÊÌ²¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ë¶à¤ó¤Ç¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÀ¸Á°¤Ï¡¢³§ÍÍ¤è¤ê³ÊÊÌ¤Î¤´¸ü¾ð¤È¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ê¡¢ËÜ¿Í¤â¿¼¤¯´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡µ×ÊÆ¤µ¤ó¤ÏTBS¡Ö¤Ô¤Ã¤¿¤·¡¡¥«¥ó¡¦¥«¥ó¡×¤ä¡Ö¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡×¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤ÎÈÖÁÈ¤Ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡ÄÌÌë¡¢¹ðÊÌ¼°¤Ï¸Î¿Í¤Î°Õ¸þ¤Ç¡¢¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤Ç¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£