µ×ÊÆ¹¨¤µ¤óÄÉÅé¡ÖN¥¹¥Æ¡×¿¶¤êÊÖ¤ê¡È¾×·â±ÇÁü¡É¤Î¿ô¡¹¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö¥Ð¥Á¥Ð¥Á¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤·¤¿´¶¤¸º£¸«¤Æ¤âÉÝ¤¤¡×
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÊóÆ»¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å10¡¦00¡Ë¤¬13Æü¡¢ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Á°¿ÈÈÖÁÈ¤Î¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ç½éÂå¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¡¢º£Ç¯1Æü¤ËÇÙ¤¬¤ó¤Î¤¿¤á»àµî¤·¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯81¡Ë¤ò40Ê¬¤â¤Î»þ´Ö¤ò³ä¤ÄÉÅé¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×»þÂå¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡¢±ÇÁü¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥¥ã¥¹¥¿¡¼Âç±Û·ò²ð»á¤Ï¡Ö¤³¤ÎÊóÆ»¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÁ°¿È¡¢¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£81ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£»þ¤Ë¸·¤·¤¯¡¢¤½¤·¤ÆÄË²÷¤Ë¡¢½Ä²£Ìµ¿Ô¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥ï¡¼¥¯¤Ç¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎËÜ¼Á¤ËÇ÷¤ë»Ñ¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÊóÆ»¤Î³×Ì¿»ù¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢¤½¤Î¸ùÀÓ¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈËÁÆ¬¤«¤é30Ê¬¤ò²á¤®¤Æ¤âµ×ÊÆ¤µ¤ó¤¬¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤Î±ÇÁü¤È¤È¤â¤Ë¸ùÀÓ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î»þÂå»þÂå¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤äÀ¯¼£²È¤Ë¡ÖÁÇ¿Í¤Î¸ÀÍÕ¡×¤Ç»Â¤ê¹þ¤àµ×ÊÆ¤µ¤ó¤Î»Ñ¤¬¡£¸á¸å10»þ¤ÎÈÖÁÈ³«»ÏÄ¾¸å¤«¤é¡ÖBGM¡¢²û¤«¤·¤¤¤Ê¡Á¡×¡ÖºÇ¸å¤Îº¢¤Î¥Ð¥Á¥Ð¥Á¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤·¤¿´¶¤¸¡¢º£¸«¤Æ¤âÉÝ¤¤¤Ê¡×¡Ö¤³¤¦¤·¤Æ¸«¤ë¤Èµ×ÊÆ¹¨¤Ã¤ÆÀ¨¤¤¤Ê¡ÁËÜÅöÀ¨¤¤¡×¡Ö¤³¤Îº¢¤¬°ìÈÖÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÀ¯¼£²È¤ÎËÜ²»¡¢ËÜµ¤¤ÇÅÜ¤Ã¤¿´é¤¬¸«¤é¤ì¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤·¤¿¤Ê¡Á¡×¡Ö¥Ï¥é¥Ï¥é¤·¤Æ¤¿¤è¡×¡ÖÎé»¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï´í¸±¤À¤±¤É¡Ä¾×·â±ÇÁü¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¤Ê¡×¡Ö»þÂå¤ò´¶¤¸¤ë¡Ä¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö»¿ÈÝ¤ÏÃÖ¤¤¤È¤¤¤Æ¡Ä¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤¬¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò¸À¤¦¡¢´¶¾ð¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤¹¤ëÀè¶î¼Ô¡£¹ç¾¸¡×¡Ö¤Ê¤¼¤«¥¸¥ï¥êÍè¤¿¤Ê¡Ä¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ï85Ç¯10·î¡¢¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÌÀ¤ë¤¯Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¡¢¸¢ÎÏ¤Ë¤âÕ»¤Ó¤Ê¤¤µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Î»ÑÀª¤Ç¡¢¿ô¡¹¤ÎÀ¯¼£²È¤¿¤Á¤È¤âÅÏ¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£¾®µÜ±Ù»Ò¤µ¤ó¤È¤Î·Ú²÷¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤â¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¡£04Ç¯3·î¤ËÈÖÁÈ¤òÍ¦Âà¡£ÈÖÁÈ¤ÏÊóÆ»¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ÈÌ¾Á°¤òÊÑ¤¨¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¸Å´Ü°ËÃÎÏº¤¬ÈÖÁÈ¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¡£