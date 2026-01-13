¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦TREASURE¡¢ÅÐ¾ì19½µÌÜ¤Ç1°Ì¤ËÉâ¾å¡¡ÄÌ»»4ºîÌÜ¤Î¼ó°Ì³ÍÆÀ
¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦TREASURE¤ÎºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØLOVE PULSE¡Ù¤¬¡¢13ÆüÈ¯É½¤Î¡Ø¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù¤Ç½éÅÐ¾ì¤«¤éÅÐ¾ì19½µÌÜ¤Ç½é¤Î1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
TREASURE¤Ï¡¢BLACKPINK¤äBABYMONSTER¤¬½êÂ°¤¹¤ëYG ENTERTAINMENT½êÂ°¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡¢2020Ç¯8·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤È¿·¿Í¾Þ¤òÁí¤Ê¤á¤·¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯10·î¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿ÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢2·î10Æü¡¢11Æü¤Ëµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¸ø±é¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØLOVE PULSE¡Ù¤Ï½µ´ÖÇä¤ê¾å¤²2.2ËüËç¤òµÏ¿¤·¡¢2025/9/15ÉÕ¤Î½éÅÐ¾ì4°Ì¤«¤éÅÐ¾ì19½µÌÜ¤Ç½é¤Î¼ó°Ì¤Ëµ±¤¡¢¼«¿ÈÄÌ»»4ºîÌÜ¤Î1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2026/1/19ÉÕ¡Ë