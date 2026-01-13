¸½ÍÂ¶â500Ëü±ß¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î±ç½õ¤¬¤Ê¤¤¤ÈËÜÅö¤Ë¸·¤·¤¤¡×72ºÐÃËÀ¤ÎÏ·¸å¤Î¥ê¥¢¥ë
¶âÍ»Ä£¤ÎÊó¹ð½ñ¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÏ·¸å2000Ëü±ßÌäÂê¡×¤Ê¤É¡¢Ï·¸å¤Î¿´ÇÛ»ö¤È¤¤¤¨¤Ð¤ä¤Ï¤ê¤ª¶â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤â¤Ã¤È½ÐÀ¤¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤È¸½Ìò»þÂå¤Ë¸å²ù¤ò»ý¤Ä¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¸½Ìò»þÂå¤Ë¤¤¤¯¤é²Ô¤®¡¢ÃùÃß¤ò¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð°Â¿´¤·¤¿Êë¤é¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£All About¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤«¤é¡¢Ä¹Ìî¸©ºß½»72ºÐÃËÀ¤Î¥±¡¼¥¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Æ±µï²ÈÂ²¹½À®¡§ËÜ¿Í¤Î¤ß
µï½»ÃÏ¡§Ä¹Ìî¸©
¥ê¥¿¥¤¥¢Á°¤Î¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¡§Àµ¼Ò°÷
¥ê¥¿¥¤¥¢Á°¤ÎÇ¯¼ý¡§600Ëü±ß
¸½ºß¤Î»ñ»º¡§ÍÂÃù¶â500Ëü±ß¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»º0±ß
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÇ¯¶â²ÃÆþ´ü´Ö¡§¹ñÌ±Ç¯¶â480¥«·î¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â480¥«·î
Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ë¡§7Ëü±ß¡Ê·«¤ê¾å¤²¼õµë¡Ë
¾ã³²´ðÁÃÇ¯¶â¤ä¾ã³²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê¾ã³²Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
°äÂ²´ðÁÃÇ¯¶â¤ä°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê°äÂ²Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
¤½¤ÎÂ¾¡Ê´ë¶ÈÇ¯¶â¤ä¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±¤Ê¤É¡Ë¡§¤Ê¤·
¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡ÖÉáÄÌ¤ËÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ËÂ¤ê¤ë³Û¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÃùÃß¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î±ç½õ¤¬¤Ê¤¤¤ÈËÜÅö¤Ë¸·¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤È·î¤Î»Ù½Ð¤ÏÌó¡Ö12Ëü±ß¡×¡£Ç¯¶â¤À¤±¤Ç¤Ï¡ÖËè·îÂ¤ê¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¯¶âÀ¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÂÎ¤Î¤¿¤á¤Ç¤â¤¢¤ë¤¬°åÎÅÈñ¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç·ò¹¯¤Ë¤Ïµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Çã¤¤Êª¤â¤Ç¤¤ë¤À¤±°Â¤¤¤â¤Î¤òÁª¤ó¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÊª²Á¹â¤Ë¤è¤ë½ÐÈñ¤ÎÁý²Ã¡×¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡Ö¼ñÌ£¤Î¹ç¤¦Ãç´Ö¤¿¤Á¤È²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ä¡¢Â¹¤¿¤Á¤Ë²ñ¤¨¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤ÈÏ·¸å¤Î¿ÍÉÕ¤¹ç¤¤¤Î´î¤Ó¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
