中国外交部「イラン情勢を注視」、中国公民保護へ必要な措置

2026年1月13日 22時20分 Record China

中国外交部の1月13日の定例記者会見で、記者から「現在のイラン情勢を踏まえ、中国は依然として自国民のイランへの観光を推奨するか」との質問が出されました。これに対し、毛寧報道官は、「われわれはイラン情勢の推移を注視しており、中国公民の安全を守るため、あらゆる必要な措置を取る」と語りました。（提供/CRI）