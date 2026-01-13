中国外交部「イラン情勢を注視」、中国公民保護へ必要な措置

中国外交部の1月13日の定例記者会見で、記者から「現在のイラン情勢を踏まえ、中国は依然として自国民のイランへの観光を推奨するか」との質問が出されました。

これに対し、毛寧報道官は、「われわれはイラン情勢の推移を注視しており、中国公民の安全を守るため、あらゆる必要な措置を取る」と語りました。（提供/CRI）