¡Ø¥Æ¥ß¥¹¤ÎÉÔ³Î¤«¤ÊË¡Äî¡ÙÌÄ³¤Í£¤¬ÊÛ¸î»Î¡¦¾®ÌîºêÌò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¡Ö°ÂÆ²¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿»ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ä¡×
ÇÐÍ¥¤Î¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¤µ¤ó¼ç±é¤ÎNHK¥É¥é¥Þ10¡Ø¥Æ¥ß¥¹¤ÎÉÔ³Î¤«¤ÊË¡Äî¡Ù¡ÊÁí¹ç²ÐÍË¡¢¸á¸å10»þ¡Á¡Ë¤ÎÂè2ÏÃ¤¬1·î13Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¸¶ºî¤ÏÄ¾ÅçæÆ¤µ¤ó¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¡£µÓËÜ¤Ï¡Ø¥¤¥Á¥±¥¤¤Î¥«¥é¥¹¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤¿ÉÍÅÄ½¨ºÈ¤µ¤ó¡£¥Á¡¼¥Õ±é½Ð¤ÏNHK¥É¥é¥Þ10¡ØÃè¤ï¤¿¤ë¶µ¼¼¡Ù¤ÇÄê»þÀ©¹â¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Î¿´¤Îµ¡Èù¤òÃúÇ«¤ËÉÁ¤½Ð¤·¤¿µÈÀîµ×³Ù¤µ¤ó¡£Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¸×¤ËÍã¡×¡Ê2024Ç¯¡Ë¤Ç¸·¤·¤µ¤È²¹¤«¤µ¤òÊ»¤»»ý¤ÄºÇ¹âºÛÄ¹´±¡¦·Ë¾ì¤ò±é¤¸¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾¾»³¤µ¤ó¤¬¡¢È¯Ã£¾ã³²¤òÊú¤¨¤¿ºÛÈ½´±Ìò¤ËÄ©¤à¡£
ÊÛ¸î»Î¤Î⼩ÌîºêÇµ°¡¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤¬ÌÄ³¤Í£¤µ¤ó¤À¡£
¾®Ìîºê¤Ï¡¢¤¢¤ë»ö·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Åìµþ¤ÎÂç¼êË¡Î§»öÌ³½ê¤ò¼¤á¤ÆÁ°¶¶¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿ÊÛ¸î»Î¡£·º»ö»ö·ï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢µ¯ÁÊÍºáÎ¨ 99.9%¤ò¸Ø¤ë¸¡»¡¤ËÊÛ¸î»Î¤Î¾¡¤ÁÌÜ¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢°ÂÆ²¤ÎÆÃÀ¤ò¤¦¤Þ¤¯ÍøÍÑ¤¹¤ì¤ÐÆÍÇË¸ý¤¬³«¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ÈÈà¤Ë¶á¤Å¤¯¡£¤·¤«¤·¡¢°ÂÆ²¤È¸þ¤¹ç¤¦¤¦¤Á¤Ë¡¢Èà¤ÎÊú¤¨¤ë¶ìÇº¤ä¸ÉÆÈ¤Ë¿¨¤ì¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¼«¿È¤â»×¤ï¤Ì±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
ÌÄ³¤Í£¤µ¤ó¤¬¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ö°Ê²¼1·î13ÆüÊüÁ÷²ó¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡ãÂè£²ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
½ý³²»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿¹â¹»¥Ð¥¹¥±Éô°÷¡¦·ªÅÄÆà±û¡Ê»³»þÁï¿¿¡Ë¤ÎÊÛ¸î¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾®Ìîºê¡ÊÌÄ³¤Í£¡Ë¡£
Åö½é¤Ï·ªÅÄ¤Î¼çÄ¥¤¹¤ëÀµÅöËÉ±Ò¤ò¿®¤¸¤ë¤¬¡¢ÌÜ·â¼Ô¤Î¾Ú¸À¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¡¢¸½¾ì¤ØÄ´ºº¤Ë¸þ¤«¤¦¡£
¤½¤³¤ÇÉÔ¿³¼Ô°·¤¤¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ºÛÈ½´±¡¦°ÂÆ²¡Ê¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¡Ë¤È¶öÁ³¤ËÁø¶ø¡£
Æó¿Í¤ÏÆ±¤¸µ¿Ìä¤Ë¹Ô¤Ãå¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÀè¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÈï¹ð¿Í¡¦·ªÅÄ¤ËÉÔÍø¤Ê¿¿¼Â¤À¤Ã¤¿¡£
¾®Ìîºê¤Ï°ÍÍê¿Í¤ÎÍø±×¤ò¼é¤ë¤«¡¢¿¿¼Â¤ò¼è¤ë¤«¤ÇÍÉ¤ìÆ°¤¯¡£
²áµî¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ
2 ÏÃ¤Ç¤Ï¾®Ìîºê¤Î²áµî¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¡¢°ÂÆ²¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿»ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Þ¤¿ÊÛ¸î»Î¤ò´èÄ¥¤ë¤È¤¤¤¦Å¸³«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1 ÏÃ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤À¤¤¤ÖÊø¤ì¤¿¾®Ìîºê¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤ÆÄº¤±¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¾®Ìîºê¤È¡¢±óÆ£·û°ì¤µ¤ó±é¤¸¤ëÌçÁÒ¤¬µï¼ò²°¤Ç¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤¹¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¿ì¤ÃÊ§¤Ã¤Æ¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«³Ë¿´¤ò¤Ä¤¤¤¿ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¯¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó´¶¤Î¤¢¤ë¥·¡¼¥ó¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿ 2 ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
3 ÏÃ¤Ï·º»ö»ö·ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ì±»ö»ö·ï¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¿·¤·¤¤·Á¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Íè½µ¤â¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾¾»³¤µ¤ó±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦°ÂÆ²À¶½Õ¤Ï¡¢Á°¶¶ÃÏºÛÂè°ì»ÙÉô¤Ë°ÛÆ°¤·¤Æ¤¤¿ÆÃÎãÈ½»öÊä¡£ÍÄ¾¯´ü¤ËASD¡Ê¼«ÊÄ¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥à¾É¡Ë¤È ADHD¡ÊÃí°Õ·çÇ¡Â¿Æ°¾É¡Ë¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¡¢¼ç¼£°å¤Î½õ¸À¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¡ÈÉáÄÌ¡É¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¿¶¤ëÉñ¤¤Êý¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¿¡£È¯Ã£¾ã³²¤æ¤¨¤Ë¼Ò²ñ¤ËÆëÀ÷¤á¤Ê¤¤Èà¤¬ºÛÈ½´±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ë¡Î§¤À¤±¤Ï¸Ä¿Í¤ÎÆÃÀ¤Ë´Ø¤ï¤é¤ºÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥ë¡¼¥ë¤À¤«¤é¡£Ë¡Î§¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤â¼Ò²ñ¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¶õµ¤¤òÆÉ¤Þ¤º¤ËÈ¯¸À¤·¤¿¤ê¡¢ÆÍÈ¯Åª¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¼«Ê¬¤Ç¤âÍÞ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¾×Æ°¤«¤é¡¢¿Í¤È´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤ò¶²¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·ËÜÅö¤Ï¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤òÍý²ò¤·¡¢¼Ò²ñ¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Åìµþ¤ÎÂç¼êË¡Î§»öÌ³½ê¤ò¼¤á¤ÆÁ°¶¶¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿ÊÛ¸î»Î¡¦¾®ÌîºêÇµ°¡¤ËÌÄ³¤Í£¤µ¤ó¡£°ÂÆ²¤¬13ºÐ¤Î»þ¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢Èà¤ÎÈ¯Ã£¾ã³²¤ò¿ÇÃÇ¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¤º¤Ã¤È·Ð²á¤ò¸«¼é¤ê¡¢ÁêÃÌ¤Ë¾è¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿Àº¿À²Ê°å¡¦»³Ï©·°»Ò¤ËÏÂµ×°æ±Ç¸«¤µ¤ó¡£Á°¶¶ÃÏÊýºÛÈ½½êÂè°ì»ÙÉô¤ÎÉôÄ¹È½»ö¤Ç¤¢¤ê¡¢°ÂÆ²¤Î¾å»Ê¡¦ÌçÁÒÌÐ¤Ë±óÆ£·û°ì¤µ¤ó¡£