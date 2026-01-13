ÉÍÊÕÈþÇÈ¡¡¡Ö¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤¹¡×¤Ï¡ÖÈá¤·¤ß¤òÂç¤¤¯¤Æ²¹¤«¤¤°¦¤¬Êñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÉÍÊÕÈþÇÈ¤¬13Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢±Ç²è¡Ö¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤¹¡×¡Ê´ÆÆÄ»°ÌÚ¹§¹À¡¢2·î6Æü¸ø³«¡Ë¤Î´°À®ÈäÏªÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¸¶ºî¤ÏÄ¹·îÅ·²»»á¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢Snow¡¡ManÌÜ¹õÏ¡¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡£¤È¤¢¤ë¤¤Ã¤«¤±¤ÇÁòµ·²ñ¼Ò¤Ë½¢¿¦¤·¤¿¥Ò¥í¥¤¥ó¤È»ØÆîÌò¤ÎÉÒÏÓÁòº×¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¡ÈºÇ¹â¤ÎÁòµ·¡É¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ÉÍÊÕ¤Ï¡Öº£ºî¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ªÊÌ¤ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎÞ¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤³¤Ü¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î±Ç²è¤ò¸«½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¤Ï¤½¤ÎÈá¤·¤ß¤ò¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯¤Æ²¹¤«¤¤°¦¤¬Êñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢²¼¤ò¸þ¤¤¤¿´é¤ò¾å¤²¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈá¤·¤ß¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯²¹¤«¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤â¤Ê¤ì¤ëºîÉÊ¤À¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¡Ö¸«½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¤³¤Î±Ç²è¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤³¤Î±Ç²è¤ò¾¯¤·»×¤¤½Ð¤¹¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´ê¤Ã¤¿¡£