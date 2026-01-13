¤Þ¤â¤Ê¤¯ÊÆ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ôCPI¤ÎÈ¯É½
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö£²£²»þ£³£°Ê¬¤ËÊÆ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊCPI¡Ë¡Ê12·î¡Ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£Í½ÁÛ¤ª¤è¤ÓÁ°²óÃÍ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊCPI¡Ë¡Ê12·î¡Ë22:30
Í½ÁÛ¡¡0.4%¡¡Á°²ó¡¡¡ÊÁ°·îÈæ)
Í½ÁÛ¡¡2.7%¡¡Á°²ó¡¡2.7%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)
Í½ÁÛ¡¡0.3%¡¡Á°²ó¡¡¡Ê¿©ÉÊ¡¦¥¨¥Í¥ë¥®ー½ü¤¯¥³¥¢¡¦Á°·îÈæ)
Í½ÁÛ¡¡2.7%¡¡Á°²ó¡¡2.6%¡Ê¿©ÉÊ¡¦¥¨¥Í¥ë¥®ー½ü¤¯¥³¥¢¡¦Á°Ç¯Èæ)
