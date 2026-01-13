テレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜後10・00）が13日、放送され、前身番組の「ニュースステーション」で初代メインキャスターを務め、今年1日に肺がんのため死去したフリーアナウンサー久米宏さん（享年81）を追悼した。

番組は85年10月、「ニュースステーション」としてスタート。ニュースを明るく分かりやすく伝え、権力にも媚びない久米さんの姿勢で、数々の政治家たちとも渡り合った。小宮悦子さんとの軽快なやりとりも人気だった。04年3月に番組を勇退。番組は報道「ステーション」と名前を変え、フリーアナウンサー古舘伊知郎が番組を引き継いだ。

番組の初代プロデューサーは、早河洋会長。久米とのタッグで番組をもり立てた。番組ではコメントを紹介。「久米宏さんには2004年3月までの18年を超える長きにわたりご出演いただき、テレビ司会者としての天賦の才とニュース番組のメインキャスターとしての見識で、当社の報道に多大なる貢献をいただきました」と感謝した。

久米さんとは同い年。伝える側、取材する側として、番組をともに作り上げた。「共に昭和19年生まれの初代プロデューサーとキャスターの関係で、濃密で充実した番組づくりの日々を過ごすことができました」と振り返った。

4795回の放送で、平均視聴率は14.4％という驚異的な数字だった。早河会長は「大衆に支持された久米さんの不滅の記録です」とし、「長年のご功績に深く感謝申し上げ、心からご冥福をお祈りいたします。本当にありがとうございました」とあらためて謝意を伝えた。

この日の放送は、「ニュースステーション」時代のオープニングテーマ、映像でスタート。キャスター大越健介氏は「この報道ステーションの前身、『ニュースステーション』のキャスターを務めた久米宏さんが亡くなりました。81歳でした。時に厳しく、そして痛快に、縦横無尽のスタジオワークでニュースの本質に迫る姿は、テレビ報道の革命児そのものでした」と、その功績をたたえた。