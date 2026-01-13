Â¼À¾¤È¤ª¤ë»á¡¢¾®Àî¾½»á¤ÎºÆÁª¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡ÖÁ°¶¶¤Î¥é¥Ö¥Û¤òÁ´¹ñÅª¤ËÃÎ¤é¤·¤á¤¿¡Ä¡×
¡¡¼Â¶È²È¡¦Â¼À¾¤È¤ª¤ë»á¡Ê77¡Ë¤¬13Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢Á°¶¶»ÔÄ¹Áª¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡Á°¡¦Á°¶¶»ÔÄ¹¼¿¦¤Î¤¿¤á12ÆüÅê³«É¼¤Î·ë²Ì¡¢¾®Àî¾½»á¡Ê43¡Ë¡áÌµÁ°¡á¤¬¡¢ÊÛ¸î»Î´Ý»³ÉË»á¡Ê40¡Ë¡áÌµ¿·¡¢¶¦»º¿äÁ¦¤Î¸µ»ÔµÄÅ¹¶¶À¤ÄÅ»Ò»á¡Ê64¡Ë¡áÌµ¿·¡á¤é4¿Í¤òÇË¤êºÆÁª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Â¼À¾»á¤Ï¡Ö¤ªÂÔ¤¿¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡¢¤ªÂÔ¤¿¤»¤·²á¤®¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡¢Á°¶¶¤Î¥é¥Ö¥Û¤òÁ´¹ñÅª¤ËÃÎ¤é¤·¤á¤¿ÃÏ°è¤ª¤³¤·¤Î¾½¤µ¤Þ¤¬¸«»ö¡¢»ÔÄ¹¤ËÅöÁª¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¡ÖÁ°¶¶¤Î¥é¥Ö¥Û¤òÁ´¹ñÈÇ¤È¤·¤¿°Î¶È¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥É¤ÎÂç³Ø±¡¤Ç³Ø¤ó¤Ç¤â¤Ç¤¤Ê¤¤·ÐºÑ¥»¥ó¥¹¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡È¤ª½Ë¤¤¡É¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£