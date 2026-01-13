µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¡Ö£Î¥¹¥Æ¡×½éÂå£Ð¤Î¥Æ¥ìÄ«¡¦Áá²ÏÍÎ²ñÄ¹¤¬ÄÉÅé¡ÖÇ»Ì©¤Ç½¼¼Â¤·¤¿»þ´Ö¡×Êó¥¹¥Æ¤ÇÂåÆÉ
¸µTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¡¢¡Ö¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿µ×ÊÆ¹¨¡Ê¤¯¤á¡¦¤Ò¤í¤·¡Ë¤µ¤ó¤¬1Æü¡¢ÇÙ¤¬¤ó¤Î¤¿¤á¡¢81ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤¬13Æü¡¢È¯É½¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î¸åÈÖÁÈ¤È¤Ê¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÊóÆ»¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ÏÆ±Æü¡¢µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Îë¾Êó¤ò¼õ¤±¡ÖÆÃÊÌÈÇ¡×¤òÊüÁ÷¡£¥Ó¥ë¤ÎÎ©¤ÁÊÂ¤Ö¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Î±ÇÁü¤È¥µ¥Ã¥¯¥¹¤¬¥á¥¤¥ó¤ÎÅö»þ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤Ç¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤òºÆ¸½¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£Âç±Û·ò²ð¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ï¡Ö»þ¤Ë¸·¤·¤¯¡¢¤½¤·¤ÆÄË²÷¤Ë¡¢½Ä²£Ìµ¿Ô¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥ï¡¼¥¯¤Ç¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎËÜ¼Á¤ËÇ÷¤ë»Ñ¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÊóÆ»¤Î¡È³×Ì¿»ù¡É¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤·¤Î¤ó¤À¡£
µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Î¡ÖN¥¹¥Æ¡×¤Ç¤Î±ÇÁü¤âÂ¿¿ôÊüÁ÷¡£¾®ÌÚ°ïÊ¿¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó½éÂå¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¢Áá²ÏÍÎ²ñÄ¹¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤¿¡£
Áá²Ï»á¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤Ç¡Öµ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢2004Ç¯3·î¤Þ¤Ç¤Î18Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ëÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê¤´½Ð±é¤¤¤¿¤À¤¡¢¥Æ¥ì¥Ó»Ê²ñ¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÅ·Éê¤ÎºÍ¤È¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¸«¼±¤Ç¡¢Åö¼Ò¤ÎÊóÆ»¤ËÂ¿Âç¤Ê¹×¸¥¤òÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤â¤Ë¾¼ÏÂ19Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î½éÂå¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Î´Ø·¸¤Ç¡¢Ç»Ì©¤Ç½¼¼Â¤·¤¿ÈÖÁÈ¤Å¤¯¤ê¤ÎÆü¡¹¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£4795²ó¡¢Ê¿¶Ñ»ëÄ°Î¨14¡¦4¡ó¤ÏÂç½°¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤¿µ×ÊÆ¤µ¤ó¤ÎÉÔÌÇ¤ÎµÏ¿¤Ç¤¹¡£±ÊÇ¯¤Î¤´¸ùÀÓ¤Ë¿¼¤¯´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¡¢¿´¤«¤é¤Î¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤êÃ×¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÉÅé¤·¤¿¡£
µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ï¡¢1985Ç¯10·î¤«¤é2004Ç¯3·î¤Þ¤Ç¡¢Æ±¶É·Ï¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤µ¤È¡¢»õ¤Ë°á¡Ê¤¤Ì¡ËÃå¤»¤Ì¥³¥á¥ó¥È¤Ç¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¸¶¹Æ¤òÆÉ¤à¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¼çÎ®¤À¤Ã¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤Ë³×Ì¿¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£18Ç¯È¾¤ÇÊüÁ÷²ó¿ô4795²ó¡¢Ê¿¶Ñ»ëÄ°Î¨14¡¦4¡ó¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¢´ØÅìÃÏ¶è¡Ë¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
04Ç¯3·î26Æü¡¢ºÇ¸å¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¼ê¼à¤Î¥Ó¡¼¥ë¤ò°ìµ¤¤Ë°û¤ß´³¤·¡¢18Ç¯È¾¤ÎÎò»Ë¤Ë¼«¤éËë¤ò°ú¤¤¤¿¡£Íâ4·î¤«¤é¡¢¸µ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¸Å´Ü°ËÃÎÏº¤¬¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¸å·ÑÈÖÁÈ¡ÖÊóÆ»¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¸Å´Ü¤¬16Ç¯3·î¤ò¤â¤Ã¤Æ¹ßÈÄ¤¹¤ë¤È¡¢Æ±¶É¤ÎÉÙÀîÍªÂÀ¡¢¾®ÌÚ°ïÊ¿¥¢¥Ê¤é¤¬¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¡¢21Ç¯10·î¤«¤é¤Ï¸µNHK¤ÎÂç±Û·ò²ð»á¤¬¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£