¡¡13Æü¸á¸å5»þ20Ê¬¤´¤í¡¢°¦É²¸©º£¼£»Ô¤ÎÀ¾À¥¸Í¼«Æ°¼ÖÆ»¡ÊÀ¥¸ÍÆâ¤·¤Þ¤Ê¤ß³¤Æ»¡Ë²¼¤êÀþ¤Ç¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ð¥¹¤¬¼Ö¤ËÄÉÆÍ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ·×5Âæ¤¬Íí¤à»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£¸©·Ù¹âÂ®Ââ¤Èº£¼£»Ô¾ÃËÉËÜÉô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢25¿Í¤òÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤·¡¢¤¦¤Á¾¯¤Ê¤¯¤È¤â2¿Í¤¬·Ú½ý¤òÉé¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤âÌ¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¡£¸©·Ù¤¬¾Ü¤·¤¤»ö¸Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤ë¡£
¡¡¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½¾ì¤ÏÆ±»Ô¤ÎÂçÅç¤Ë¤¢¤ëµÈ³¤¥È¥ó¥Í¥ëÉÕ¶á¡£¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ð¥¹¤¬Á°Êý¤Î¼Ö¤ËÄÉÆÍ¡¢¼Ö¤¬²¡¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¼¡¡¹¤È¾×ÆÍ¤·¡¢·×4Âæ¤Î»ö¸Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¸å¡¢ºÇ½é¤ËÄÉÆÍ¤·¤¿¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ð¥¹¤ËÂÐ¤·¡¢ÊÌ¤Î¼Ö¤¬¸å¤í¤«¤é¾×ÆÍ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£