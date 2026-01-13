¡Ú ÌÜ¹õÏ¡ ¡Û¶¦±é¤Î¿¹ÅÄË¾ÃÒ¤µ¤ó¤Ïà¸·³Ê¤ÊÊý¡£ÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤ÈáÌò¤ËÆþ¤ê¹þ¤ß¤¹¤®¤ÆàËÍ¤À¤Ã¤Æ¾Ð¤¤¤Þ¤¹¤è¡ªá
ÇÐÍ¥¤ÎÉÍÊÕÈþÇÈ¤µ¤ó¡¢ÌÜ¹õÏ¡¤µ¤ó¡¢¿¹ÅÄË¾ÃÒ¤µ¤ó¡¢¸ÅÀî¶×²»¤µ¤ó¡¢ËÌÂ¼¾¢³¤¤µ¤ó¡¢ÅÏî´·½Í´¤µ¤ó¡¢ÌîÇÈËãÈÁ¤µ¤ó¡¢À¾³À¹ª¤µ¤ó¡¢µ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¤µ¤ó¡¢ÎëÌÚ¹À²ð¤µ¤ó¡¢±ÊºîÇîÈþ¤µ¤ó¡¢»°ÌÚ¹§¹À´ÆÆÄ¤¬¡¢Åìµþ¡¦Ë½§PIT¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ö¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤¹¡×´°À®ÈäÏªÉñÂæ°§»¢¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û ¡Ú ÌÜ¹õÏ¡ ¡Û¶¦±é¤Î¿¹ÅÄË¾ÃÒ¤µ¤ó¤Ïà¸·³Ê¤ÊÊý¡£ÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤ÈáÌò¤ËÆþ¤ê¹þ¤ß¤¹¤®¤ÆàËÍ¤À¤Ã¤Æ¾Ð¤¤¤Þ¤¹¤è¡ªá
ÉÍÊÕ¤µ¤ó¤Ï¡¢»öÌ³½ê¤ÎÆ´¤ì¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ëÌîÇÈ¤µ¤ó¤È¤Î¶¦±é¤ò´î¤Ó¤Ä¤Ä¡¢±Ç²è¡Ö·¯¤Îç¹Â¡¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿ËÌÂ¼¾¢³¤¤µ¤ó¤È¤ÎºÆ²ñ¤âà¤¢¤ì¤«¤é10Ç¯¤â·Ð¤Ä¤ó¤À¤Í¡£²û¤«¤·¤¤¤Íá¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÌÂ¼¤µ¤ó¤Î¸½¾ì¤Ç¤Î»£±Æ¤Ï1Æü¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤ÏÄ«¥É¥é¤Î»£±ÆÃæ¤ÇË»¤·¤¤¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òË¥¤Ã¤Æ¡¢ËÜºî¤Ø¤Î»²²Ã¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊËÌÂ¼¤µ¤ó¤ËÌÜ¹õ¤µ¤ó¤Ï¡¢àËÜÅö¤Ë½¸ÃæÎÏ¤òÀÚ¤é¤µ¤Ê¤¤¤Ç¸½¾ì¤Ë¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡¢ËÍ¤â½¸Ãæ¤¹¤ë¤È¸½¾ì¤òÎ¥¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÌÂ¼¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤¤¤¦Êý¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿á¤È¡¢¸ß¤¤¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤òµó¤²¡¢à¼ÂºÝ¤ËÂÐÌÌ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ª¼Çµï¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿á¤È¤ªÎé¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤ÎËÌÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢ÌÜ¹õ¤µ¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ë°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆàËÍ¤âÏ¡¤¯¤ó¤Î¸½¾ì¤Ë¤¤¤ë¤Î¤¬¿´ÃÏ¤è¤«¤Ã¤¿¡£½é¤á¤ÆÏ¡¤¯¤ó¤È¼Çµï¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î±Ç²è¤òÊñ¤àÏ¡¤¯¤ó¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ë¸Â¤ê¡¢Í¥¤·¤µ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿á¤È¸ì¤ê¡¢àº£²ó¡¢ËÍ¤ÏÅÇ¤½Ð¤¹¤À¤±¤Î¼Çµï¤Ç¡£¤É¤¦¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤Î°ìÀ¼¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¡¢½õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤Ã¤¿°ìÆü¤Î»£±Æ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿á¤È¡¢ÌÜ¹õ¤µ¤ó¤Î°õ¾ÝÅª¤ÊÀ¼¤ò¾Î»¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÉÍÊÕ¤µ¤ó±é¤¸¤ëÈþ¶õ¤ò»Ù¤¨¤ë¡¢ÀèÇÚ¤ÎÀÖºäÍÛ»Ò¤ò±é¤¸¤¿¿¹ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÌÜ¹õ¤µ¤ó¤È¤Î¶¦±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æà(Ìò¤Î)¼¿¸¶¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¸·³Ê¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÊý¤À¤È¡¢¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Á°²ó¤Î²ñ¸«¤ä¡¢¤¤ç¤¦¤Ï¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿á¤È¡¢Ìò¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë°ÂÅÈ¡£ÌÜ¹õ¤µ¤ó¤Ïà¤¤¤ä¾Ð¤¤¤Þ¤¹¤èá¤È¶ì¾Ð¤¤¤ÇÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¿¹ÅÄ¤µ¤ó¤ÏàÏÃ¤·¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤Êý¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤À¤±¿¿Ùõ¤ËÌò¤Ë¸þ¤¹ç¤¦Êý¤À¤È¡¢½ª¤ï¤Ã¤ÆÈ¾Ç¯¤ÇÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿á¤ÈËÜ¿´¤òÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢ÌÜ¹õ¤µ¤ó¤ÏàËÍ¤À¤Ã¤Æ¾Ð¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¾Ð¤¤¤Þ¤¹¡ªá¤È¸ì¤ê¡¢²ñ¾ì¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢¡È¾®³Ø´ÛÊ¸¸Ë¾®Àâ¾Þ¡É¤ÎÂç¾Þ¼õ¾Þºî¤Ç¡¢¸½ºßÎß·×70ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤¹¡×¥·¥ê¡¼¥º¡ÊÄ¹·îÅ·²»ºî¡¿¾®³Ø´ÛÊ¸¸Ë´©¡Ë¤ò¼Â¼Ì²½¡£¤È¤¢¤ë¤¤Ã¤«¤±¤ÇÁòµ·²ñ¼Ò¤Ë½¢¿¦¤·¤¿¥Ò¥í¥¤¥ó¤È»ØÆîÌò¤ÎÁòº×¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¡ÖºÇ¹â¤ÎÁòµ·¡×¤òÌÜ»Ø¤¹Êª¸ì¡£¿·¿ÍÁòº×¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡¦Èþ¶õÌò¤òÉÍÊÕÈþÇÈ¤µ¤ó¡¢Èà½÷¤ò¸·¤·¤¯»ØÆî¤¹¤ë¼¿¸¶Ìò¤òÌÜ¹õÏ¡¤µ¤ó¤¬Ì³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£ºÇ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÆó¿Í¤¬¡¢½é¶¦±é¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ç¸«Á÷¤ë¿Í¡¢¤½¤·¤ÆÀÂ¤¯¿Í¤Ë¤â´ó¤êÅº¤¦Áòº×¥×¥é¥ó¥Ê¡¼Ìò¤ò¡¢¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤È¤·¤Æ¿¿Ùõ¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û