2025Ç¯¤Ë³èÌö¤·¤¿¼ã¼ê·Ý¿Í¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡ØÂè½½°ì²ó ¾åÊýÌ¡ºÍ¶¨²ñÂç¾Þ¡Ù¤¬12Æü¡¢¤Ê¤ó¤Ð¥°¥é¥ó¥É²Ö·î¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¨¥Ð¡¼¥¹¤¬Âç¾Þ¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¾åÊýÌ¡ºÍ¶¨²ñÂç¾Þ¡Ù¤Ï¡¢³ÆÊ¬Ìî¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬Ê£¿ôÁÈ¤º¤Ä¿äÁ¦¤·¤¿Ãæ¤«¤éÂç¾Þ¤ò·è¤á¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£¤ä¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¡¢¹ë²÷¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ä¥Ä¡¼¥È¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¡¢¼ÂÎÏÇÉ¤¬¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¡£³ÆÊ¬Ìî¤Ç¤Î³èÌö¤ä¾åÊýÌ¡ºÍ¤Ø¤Î¹×¸¥¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¿³ºº¤·¡¢¥¨¥Ð¡¼¥¹¤¬47ÁÈ¤ÎÄºÅÀ¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£
2016Ç¯¤Ë¥Ü¥±Ã´Åö¤Îº´¡¹ÌÚÎ´»Ë¤µ¤ó¡Ê33¡Ë¤È¥Ä¥Ã¥³¥ßÃ´Åö¤ÎÄ®ÅÄÏÂ¼ù¤µ¤ó¡Ê33¡Ë¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥¨¥Ð¡¼¥¹¡£2024Ç¯¤«¤é2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¤Î·è¾¡Àï¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢2025Ç¯¤Î¡ØÂè46²óABC¤ª¾Ð¤¤¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Åìµþ¼ã¼ê·Ý¿Í¤ÎÉ®Æ¬¼î¤Ç¤¹¡£
¾åÊýÌ¡ºÍ¶¨²ñ¡¦ÃæÅÄ¥«¥¦¥¹²ñÄ¹¤Ï¡Öºî¤ë¥Í¥¿1ËÜ1ËÜ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£Ä®ÅÄ¤¯¤ó¤ÎÊÖ¤·¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤â¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØM-1¡Ù¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤¹¤°¿·¥Í¥¿¤ò²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢ËÜÅö¤ËÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥¨¥Ð¡¼¥¹¤ò¤Ù¤¿Ë«¤á¡£
º´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤Ï¼õ¾Þ¤ò´î¤Ó¤Ä¤Ä¤â¡¢¡ÖËÍ¤Ï¤Þ¤À¤·¤â¡¢Ä®ÅÄ¤Þ¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤È¤Ï¡×¤È²ñ¾ì¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¡¢Ä®ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Öº£Ç¯¤Î¡ØM-1¡Ù¤â¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤¹¤è¡ª¡×¤È¥ê¥Ù¥ó¥¸¤òÀë¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½ª±é¸å¤Î°Ï¤ß²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢Ä®ÅÄ¤µ¤ó¤¬¡ÖÆüº¢¤«¤éÌ¡ºÍ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¡¢Âç¾Þ¤¬¤È¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£º´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤â¡ÖµîÇ¯1Ç¯¡¢Ì¡ºÍ¤ò´èÄ¥¤Ã¤¿¡È¤´Ë«Èþ¡É¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¼ºÎé¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¾Þ¥ì¡¼¥¹¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢1Ç¯´Ö¡¢´óÀÊ¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡ØM-1¡Ù¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×¤Èº£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£