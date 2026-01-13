µ×ÊÆ¹¨¤µ¤óÄÉÅé¡¡¥Æ¥ìÄ«²ñÄ¹¡ÖÉÔÌÇ¤ÎµÏ¿¡×¤È¾Þ»¿¡¡¡Ö£Î¥¹¥Æ¡×18Ç¯È¾¡¢Ê¿¶Ñ»ëÄ°Î¨14¡¦£´¡ó
1Æü¤Ë81ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿µ×ÊÆ¹¨¤µ¤óÄÉÅé¤·13Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÊóÆ»¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å9»þ54Ê¬¡Ë¤Ï¡¢µ×ÊÆ¤µ¤ó¤¬18Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î¡ÊN¥¹¥Æ¡Ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÊó¥¹¥Æ¡×¤Ï¡¢µ×ÊÆ¤µ¤ó¤¬85¡Á04Ç¯¤Ë¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡ÖN¥¹¥Æ¡×¤Î¸åÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
µ×ÊÆ¤µ¤ó¤¬ºÇ½ª²ó¤Ë¥Ó¡¼¥ë¤ò°û¤ß´³¤¹»Ñ¤ä¡¢½é²ó±ÇÁü¤Ê¤É¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢N¥¹¥Æ¤Î½éÂå¥×¥í¥Ç¥æ¡¼¥µ¡¼¤Ç¡¢Æ±¶É¤ÎÁá²ÏÍÎ²ñÄ¹¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£Æ±²ñÄ¹¤Ï¡Ö18Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ëÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê¤´½Ð±é¤¤¤¿¤À¤¡¢Åö¼Ò¤ÎÊóÆ»¤ËÂ¿Âç¤Ê¹×¸¥¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£4795²ó¡¢Ê¿¶Ñ»ëÄ°Î¨14¡¦4¡ó¤ÏÂç½°¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤¿µ×ÊÆ¤µ¤ó¤ÎÉÔÌÇ¤ÎµÏ¿¤Ç¤¹¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¸µ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¡¢N¥¹¥Æ¤Ç¤È¤â¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¿ÅÏÊÕµ¹»Ì¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¢¤³¤¬¤ì¤ÎÊý¤Ç¡¢¶Ä¤®¸«¤ëËÌ¶ËÀ±¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£