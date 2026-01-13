無意識だから隠せない。態度や仕草に出てしまう男性の「本命サイン」
言葉でははっきりしないのに、なぜか大切にされている気がする。そんなとき、注目したいのが男性の「態度」や「仕草」です。意識して作る言葉と違い、無意識の行動には本音が出やすいもの。そこで今回は、男性が本人も気づかないうちに態度や仕草に出てしまう「本命サイン」を解説します。
距離の取り方がいつも一定
本命相手の前では、男性は距離感を無意識に一定に保とうとします。近づきすぎて圧をかけることも、逆に突き放すこともありません。隣に並んだときの立ち位置や歩くペース、座ったときの向きなど、本命の女性が安心できる距離を自然に選びます。
視線と体の向きがあなたに向いている
会話中、体が自然とあなたの方を向いている。スマホを触っていても、話すときには手を止める。こうした仕草は、「今はあなたに意識を向けている」という無言のサインです。意識してやっているわけではないからこそ、本気度がそのまま態度に表れます。
本命の女性が困っているとき、先に動いてしまう
本命の女性が困っている場面では、男性は考えるより先に体が動いてしまうことがあります。声をかける、手を差し出す、さりげなくフォローに回るなどは優しさというより、守ろうとする本能に近い反応。無意識だからこそ、演出ではありません。
愛を言葉にしなくても、大切にしたい気持ちは態度や仕草ににじみ出ます。無意識のうちにあなたを気遣い、安心させる動きが増えているなら、それは間違いなく本命サインです。 ※画像は生成AIで作成しています
