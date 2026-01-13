なぜ既読無視…？ 男性とのLINEのやり取りが「捗らない理由」
気になる男性とLINEをやり取りする中で、既読になってもなかなか返信がないとヤキモキしてしまうもの。
そこで今回は、男性とのLINEのやり取りが「捗らない理由」について紹介します。
「読んでいる」から「無視しているわけではない」
既読無視に結構ダメージを受ける女性は少なくありませんが、LINEはあくまで連絡手段の１つという男性は少なくありません。
中には「読んでいる」から「無視しているわけではない」と考える男性もいるのです。
返信することを忘れている
仕事などに熱中していると、メッセージを返信しようと思っていたのに、返信することを忘れてしまうことがあったり、返信した気になったりしてしまったりする男性もいます。
なので、男性がそういうタイプなら「仕事で忙しいんだな」くらいの心持ちで返信の催促しないで、別の用件があれば続けてLINEしてしまってOKです。
なんて返信すればいいかわからないだけ
単純に女性からのメッセージに対して、どのように返信すれば良いのかわからずに返信しないでいる男性もいます。
特に女性からのメッセージの内容が相談という体裁だったりすると、男性はきちんと考えを練ってから返信しようとするものなので、返信が遅くなるのは当然でしょう。
既読無視と言っても、今回紹介した理由に当てはまるようなら男性から嫌われているわけではないので、安心して大丈夫ですよ。
