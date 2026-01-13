今まさに“お腹ぽっこり”に悩んでいる人へ。１日１セット【体幹からお腹を整える】簡単ポーズ
鏡を見るたびに気になるお腹のぽっこり感。食べすぎた覚えはないのに、なぜか戻らない…そんな違和感を抱えていませんか。実はこの状態、脂肪だけでなく体幹のゆるみや姿勢の乱れが影響していることも少なくありません。そこで取り入れたいのが、ヨガの簡単ポーズ【ナヴァーサナ】の軽減法。腹筋と体幹を同時に使い、お腹を内側から意識できるのが特徴です。
【ナヴァーサナ】 ※軽減法
（１）体育座りして、両手をそれぞれふくらはぎに添える
（２）ゆっくりと脚を上げ、脚が床と平行になったら３〜５呼吸（約30秒間）キープする
その後ゆっくりと（１）に戻ります。なお、期待する効果をきちんと得るためには「しっかりとお腹を引き締めながら脚を上げること」がポイント。背中が曲がってしまったり、首や肩に余計な力が入って肩が上がったりしないようにも注意しましょう。お腹まわりは頑張りすぎるより、「整える意識」を持つことの方が大事。今の自分のペースで、できるところから始めてみてください。＜ヨガ監修：Minami（インストラクター歴４年）＞
🌼体幹を鍛えて腰まわりスッキリ。１日５セット【下腹まで引き締まる】簡単エクササイズ