お腹の見た目印象の決め手はこれ。１日３回【くびれを仕込む】大人のための簡単ポーズ
体重は大きく変わっていないのに、お腹まわりだけがぼんやりして見える。そんな違和感を覚えたことはありませんか？実はその原因、贅肉よりも「使われていない筋肉」にあることも。そこで取り入れたいのが、ヨガの簡単ポーズ【ウールドゥワ・ハスタ・アーサナ】。お辞儀をするようなシンプルな動きで、腰からお腹にかけての筋肉を満遍なく使えるのが特徴です。
ウールドゥワ・ハスタ・アーサナ
（２）合掌した手を頭上に真っ直ぐ持ち上げて手のひらを前に向ける
（３）背中を真っ直ぐにしたまま骨盤から折るイメージでお辞儀をしていき、背中が床と水平になった位置でゆっくり３〜５呼吸（約30秒間）キープする
これを“１日あたり３回を目標”に実践します。なお、期待する効果をきちんと得るためには、「お辞儀する際は背中を真っ直ぐにキープすること」がポイント。背中が丸まってしまわないように注意しましょう。お腹まわりは、鍛えるより「正しく使う」ことで見た目が変わりやすい部位。毎日少し意識するだけでも、姿勢やシルエットに差が出てきますよ。＜ヨガ監修：yukie（インストラクター歴４年）＞
