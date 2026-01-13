アイドルグループ・超ときめき♡宣伝部の杏ジュリアさん（21）が13日、3月に行われるライブの出演をもって、グループから卒業することを公式サイトで発表しました。

公式サイトでは所属事務所のコメントも掲載していて、「メンバーの杏ジュリアに関しまして、本人からの申し出を受け、協議の結果、今春の『ときめき♡春の晴れ舞台2026』（2026／3／28、3／29 ぴあアリーナMMにて開催）をもちまして、超ときめき♡宣伝部を卒業することになりました」と発表。

さらに、「引き続き、超ときめき♡宣伝部は前を向いて進んでいきますので、今後とも、杏ジュリア、そして超ときめき♡宣伝部への応援のほど、何卒よろしくお願いいたします」とコメントしました。

■杏ジュリア コメント全文

いつも応援してくださっている皆さまへ

私、杏ジュリアは、

2026年3月29日をもって

超ときめき♡宣伝部を卒業させていただくこととなりました。

歌もダンスも自分を出すことも得意ではない、芸能界とは無縁だった私が、7年前に思いきって飛び込んでみたこの世界。

正直こんなにも長い時間、アイドルとして活動を続ける事ができるとは思ってもみませんでした。

この7年間、いつだって私の中心にあったのは“とき宣”でした。

1人でも私を応援してくださってる方の期待に応えたい、早くメンバーに追いつきたいという一心で、ここまで走り続けることが出来ました。

何者でもない私がスポットライトを浴びて、勿体無いくらい贅沢な夢をたくさん見させていただきました。

とき宣に加入させていただいたことで、出会えた大勢の方々、経験出来たたくさんのこと、全て私の大切な大切な宝物です。

今まで応援してくださった宣伝部員さん、支えてくださった周りの方々のおかげで、デビューした時には夢にも思わなかった、素晴らしくてかけがえのない景色を見ることができました。

応援してくださる皆さんがいなかったら、今の私には絶対になれなかったです。

感謝してもしきれません。

本当にありがとうございます。

卒業については、長い時間をかけて考えてきました。メンバーともスタッフさんとも話し合った結果、このような決断に至りました。

現在、同級生は大学を卒業する年。同年代の仲間たちが次々と新しい世界で挑戦を始めようとしている中で、私もより強く自分の将来について考えるようになりました。

そんな中で、どんどん大きくなり夢もますます膨らんでいくグループに対し、追いつけないと感じてしまう気持ちや、自分自身の目標や夢、学業のこと、今までそこまで深く考えていなかった将来のことについて意識するようになり、自分の人生を軸に考えたとき、何が最善の選択かと悩むことが多くなりました。

そしていつしか自分の中に、

“グループ10周年の区切りまでは全力で頑張ろう”という気持ちが生まれていました。

とき宣という場所は、私にとって夢のような温かくて楽しくて本当に居心地のいい場所です。もし時間が止まってくれるのであればずっと走り続けていたい青春なんです。

ですが、止まってくれない時間の中で、自分自身と真剣に向き合い見つめ直し、難しい選択でしたが、自分が後悔しないと思える道を選びました。

自分の人生の中で、やるべきこと、叶えたい夢や目標、挑戦してみたいことはたくさんあります。

今後の活動については、その時の自分と都度しっかり向き合い決めていきたいと思います。

発表のタイミングについては、事務所や関係者の方々が考慮して決めてくださいました。

皆さんにお伝えできない中、私自身とてももどかしい気持ちがありました。

直前の発表となってしまい、皆さんを驚かせてしまったり、困惑させてしまったり、悲しませてしまったりしてしまい、申し訳ありません。

卒業まで約2ヶ月半。

大切な宣伝部員さん、そしてメンバーやスタッフの皆さんとも1秒1秒かけがえのない尊い時間を噛み締めながら、残りの時間を大事に過ごしていきたいです。

これまでと変わらず、そしてこれまで以上に、活動に全力投球しますので、

“アイドル”として過ごす残りの時間、

見守ってくださったら嬉しいです。

よろしくお願いいたします。

杏ジュリア