ボクシングのＷＢＡ世界バンタム級の堤聖也が１２日に放送されたＣＢＣラジオ「竹内由恵のＧｏｏｄ Ｓｈａｐｅ Ｎａｖｉ」に出演。今年５月に予定されている４団体統一世界スーパーバンタム級王者の井上尚弥と前ＷＢＣ・ＩＢＦ世界バンタム級王者・中谷潤人の対戦について語った。

２人とスパーリングしたことがある堤は「２人ともすごいすよね」。特に中谷とは以前からスパーリングの機会が多く「フライのときから、バンタムに来てからもスパーリングやってますけど。やるたびにすごい強くなってて」と実感していると明かした。

また「解説とかで話すこともあるですけど、チャンピオンになる何かがありますよね。考え方とかがほかの人と違うから、しゃべってしてても面白いです」とボクシングの能力だけにとどまらない中谷の魅力も。最強と評される井上に果敢に挑戦する姿にも「それをプレッシャーにも感じないというか。ボクシング人生の中の１個の途中、大きい試合ではあるけどゴールとは思っていない感じだから。どこを見てるんだろう。そういうすごいものを感じます」と計り知れないスケールに驚嘆。「あれは本当に生粋のファイターですよね」と話した。