男性の恋心が冷める可能性も。慎重に聞くべき「質問」３つ
好きな男性に対して、自分との関係をどう考えているのか、女性としてはどうしても確認したくなるもの。
でも、焦って聞いてはいけないこともあるのです。
そこで今回は、そんな男性に対して慎重に聞くべき「質問」を紹介します。
懐事情について
「ゆくゆくは結婚」と考えていると、どうしても気になるのがお金のこと。
でも、だからと言って関係がまだ浅いうちに収入や貯金額などを聞くのはやめましょう。
結婚について
結婚にまつわる質問も関係の浅いうちにあまりしない方が賢明でしょう。
男性に変なプレッシャーをかけてしまうことになりますし、男性には結婚に焦っているように見えてしまうことも。
結婚願望のある男性は意外と自分から結婚について話題にしてくる傾向があるので、ある程度は待ちの姿勢で関係を深めることに重点を置くべきでしょう。
過去の恋愛について
男性の本性を確かめたいがゆえに男性の過去の恋愛について質問したくなることもあるでしょう。
でも、過去の恋愛についてあまり男性が話したがらないなら深く追及しない方が賢明です。
また、男性なりに過去の恋愛で反省したり後悔したりしているものなので、男性からそういう話をしてこない限りは聞かないのも嗜みと言えます。
なんとなく聞いたことで、好きな男性の気持ちを冷めさせてしまっては本末転倒なので、ぜひ今回紹介した質問を積極的にはしないように注意してみてくださいね。
