syudouが、本日よりスタートしたフジテレビ系火9ドラマ『東京P.D. 警視庁広報２係』のオープニング主題歌になっている新曲「暴露」を1月20日22時にデジタルリリースする。

新曲「暴露」は印象的なイントロから始まり、syudouならではの毒気を帯びた要素を散りばめた歌詞や疾走感が、ドラマの世界観ともマッチし鬼気迫る緊迫感を楽しむことができる。アートワークはヤスタツによってミラーに映るキャラクターが意味深に描かれている。

また今までフラミンゴをビジュアルとしていたsyudouが、ついに姿を露わにした新ビジュアルも解禁された。このビジュアルと共に、これからを駆け抜けて行く。

リリースに先駆けて「暴露 〜東京 P.D. ver.〜」がTikTok、Instagramから先行配信されている。合わせて、応募者全員がもらえるオリジナル壁紙、応募者抽選で「暴露」オリジナルJKステッカーが当たるPre-Add/Pre-Save/Pre-Orderキャンペーンも開始している。

「暴露」

2026.01.20(火)22:00 Relase

syudou 商店 / A-Sketch

https://syudou.lnk.to/bakuro ・「暴露」Pre-Add/Pre-Save/Pre-Orderキャンペーン

期間：1/13(火)22:15〜1/20(火)21:59

対象配信サイト：iTunes/Apple Music/Spotify/Amazon Music/YouTube Music ・プレゼント内容

応募者全員：オリジナル壁紙(本人画像)

抽選：「暴露」オリジナルJKステッカー (50名様)

『東京P.D. 警視庁広報２係』 ≪放送日時≫

2026年1月13日（火）スタート 毎週（火） 21時〜21時54分

※初回15分拡大



≪キャスト≫

福士蒼汰



吉川愛

正名僕蔵

竹財輝之助

太田莉菜

谷原七音

本多力



吉原光夫

神尾佑

味方良介

吹越満

・

金子ノブアキ

津田寛治

緒形直人

他



≪脚本≫

ライターズルーム方式

阿部沙耶佳

阿部凌大

島崎杜香



≪オープニング主題歌≫

syudou『暴露』（syudou商店 / A-Sketch）



≪原案・プロデュース≫

安永英樹（フジテレビ）

（『大奥』、『１９９５〜地下鉄サリン事件30年救命現場の声〜』、『衝撃スクープSP 30年目の真実〜東京・埼玉連続幼女誘拐殺人犯・宮崎勤の肉声〜』他）



≪プロデューサー≫

中村亮太（『院内警察』、『世にも奇妙な物語』他）



≪演出≫

岩田和行（『笑うマトリョーシカ』、『絶対零度〜特殊犯罪潜入捜査〜』他）

植田泰史（『世にも奇妙な物語』、『ばらかもん』他）

他



≪制作≫

フジテレビ



≪制作著作≫

共同テレビ



【公式HP】https://www.fujitv.co.jp/tokyopd/

【公式X】＠tokyopd_fujitv

【公式Instagram】＠tokyopd_fujitv

【公式TikTok】＠tokyopd_fujitv

＜syudouキュレーターイベント「PENTATONIC」＞

開催日時：2026年1月24日(土)・25日(日)

会場：横浜BUNTAI

OPEN 13:00 / START 14:00

チケット：1日券：\9,800 / 2日通し券：\18,500円

出演：

1/24(土)DAY1

syudou / すりぃ / DREAMERS (Ayase, syudou, すりぃ, ツミキ) / NOMELON NOLEMON / YOASOBI 1/25(日)DAY2

syudou / Aooo / Chevon / 須田景凪 / なとり 問い合わせ：

SOGO TOKYO 03-3405-9999（月〜土 12:00〜13:00 ／ 16:00〜19:00 ※日曜・祝日を除く）

主催 A-Sketch Inc. / 制作 Intergroove Productions Inc.