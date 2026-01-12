あ、もう無理かも…。この不倫の関係「終わりだな」と感じた瞬間
嫌いになったわけじゃないし、大きなトラブルがあったわけでもない。それなのに、ふとした拍子に「この不倫の関係、もう終わりだな」と思ってしまうことがあるでしょう。きっとそれは、気持ちが先に疲れてしまったサイン。意外と、そんな形で不倫関係は終わりを迎えるものなのです。
連絡が来ても、前みたいに嬉しくなくなってきた
以前なら、彼からの連絡ひとつで気分が上がっていた。でも最近は、通知を見ても心が動かない。返信を考えるのが少し面倒に感じたとき、「もう前みたいじゃないな」と気づくことがあります。
会ったあと、なぜかどっと疲れるようになった
久しぶりに会えたはずなのに、帰り道で感じたのは満足感よりも疲労感。「楽しかったはずなのに…」と思いながら、また同じ日常に戻る自分を想像してしまう。そんなとき、この関係に区切りを意識し始めます。
この関係を続ける自分が想像できなくなった
彼との未来というより、この不倫を続けている自分を思い浮かべたとき、なんだかしんどくなった。「このままで大丈夫かな？」と感じた瞬間、心はもう次の場所を探し始めています。
「もう終わりかも」と感じるのは、冷めたわけでも、薄情なわけでもなく、これ以上ムリしないでいいよ、という心からのサイン。すぐに何かを決めなくても大丈夫ですが、その違和感をなかったことにしないようにしましょう。 ※本記事の画像は生成AIで作成しています
