井上園子、初の海外公演決定。JUNGWOO、Huijunなどの韓国アーティストとの共演予定も
井上園子が、初の海外公演を開催することを発表した。
3月7日に台湾にて＜井上園子 concert in Taipei＞を、3月20日、21日に韓国にて＜Strangers Club Vol.7＞を開催する。なお韓国では、JUNGWOO、Huijunといった韓国のアーティストとの共演も予定されているとのことだ。
◾️海外公演
◆＜井上園子 concert in Taipei＞
2026年3月7日（土）玉成戲院 ＠Taipei
OPEN 19:00 / START 19:30
presented by romantic office
https://www.instagram.com/romanticoffice/
【韓国公演】
◆＜Strangers Club Vol.7＞
2026年3月20日（金）SPACE SODA 2002 @SEOUL
With：JUNGWOO
2026年3月21日（土）SPACE SODA 2002 @SEOUL
With：Woo Huijun
https://www.instagram.com/strangersclubseoul/
◾️ライブ情報
◆＜ARAFUDO MUSIC 2026＞
2026年1月24日（土）福島・土湯温泉 YUMORI ONSEN HOSTEL
開場 12:00 開演 12:30 終演 22:00
w/奇妙礼太郎、蔡忠浩、小山田壮平、井上園子、
https://www.arafudo.com/
◆＜STAGECOACH＞
2026年2月4日（水）神奈川・茅ヶ崎 STAGECOACH
開演 19:00
https://www.instagram.com/stagecoach253/
◆＜POP PRISM SHINJUKU vol.04＞
2026年2月11日（水・祝）東京・新宿文化センター小ホール
w/蔡忠浩、優河、井上園子
開場16:30 開演17:00
チケット：\4,500
https://www.regasu-shinjuku.or.jp/bunka-center/shusai/43304/
◆2026年2月14日（土）沖縄・那覇 BARよなき
w/高安純(AKKANBABYS)
開場18:30 開演19:00
前売\3,500 当日\4,000 (＋1drinkオーダー)
予約 店頭：BARよなき メール：asyluminokinawa@gmail.com
https://www.instagram.com/yonaharayonaki/
◆＜ASYLUM 2026 IN OKINAWA＞
2026年2月15日（日）沖縄・那覇
http://asylum-okinawa.info
◆2026年2月18日（水）東京・青山 月見ル君想フ (BAND SET)
開場18:30 開演19:00
前売\4,000 当日\4,500(共に+1drink order)
https://www.moonromantic.com/post/260218
◆＜武蔵野 MUSIC JAM 2026＞
2026年3月15日（日）埼玉・所沢 所沢航空記念公園 野外ステージ
w/こまっちゃクレズマ＋原マスミ/民謡クルセイダーズ ほか
https://musashino-music-jam.amebaownd.com
関連リンク
◆井上園子 オフィシャルX
◆井上園子 オフィシャルInstagram