日本の豊かな自然と最先端技術が融合！日本釣用品工業会「釣りフェス2026」

日本釣用品工業会は、2026年1月16日(金)から1月18日(日)までの3日間、パシフィコ横浜にて「釣りフェス2026 in Yokohama」を開催します。

3年連続で過去最多の出展社数を更新し、日本の豊かな自然と最先端技術が融合した“釣り文化”を発信する国内最大級の祭典です。

開催期間：2026年1月16日(金)〜1月18日(日)

開催場所：パシフィコ横浜 展示ホール

昨年を上回る過去最多の262社が出展するこのイベント。

最新ギアの初披露に加え、最新タックルのタッチ＆トライ、トッププロアングラーによるライブパフォーマンス、ファミリーで楽しめる体験プログラムまで多彩なコンテンツが用意されています。

“見る・触る・学ぶ・味わう”をテーマに、ベテランアングラーから初心者まで、すべての来場者が「釣りの楽しさ」を五感で体感できる3日間です。

過去最大規模の展示と体験エリア

総合メーカーから専門メーカーまでが集結し、2026年の最新トレンドや注目アイテムがいち早く公開されます。

「釣種別スタジアム」は過去最大規模となる7つの釣種・153社が集結し、各社の魅力を発信するPRステージも設置されます。

また、迫力満点の大型キャスティングエリアでは、トッププロアングラーによる圧巻のテクニックを間近で見られる「トップアングラー キャスティングライブ」が実施されます。

限定品販売とエンターテインメント

会場でしか手に入らないオリジナルグッズや特別仕様アイテムが並ぶ「釣りフェス限定品の販売」コーナーが登場。

大好評の「釣りフェス神社」では、釣りたい魚や目標を書いて爆釣を祈願できる「釣りフェスオリジナル絵馬」に加え、今年の釣り運を占う「釣りみくじ」が新登場します。

隣接する「縁日」では、子供も楽しめる体験イベントが展開されます。

ファミリーや初心者も楽しめる企画

「釣りの学校」では、プロアングラー直伝の講座や歴代アングラーズアイドル出演プログラムなどを実施。

初心者から上級者まで楽しめる体験型講座が満載です。

また、子供や女性、釣り未経験者でも安心して参加できる「マス釣り体験」コーナーも設置され、リアルな釣りの手応えを楽しめます。

「にぎわいマルシェ」では、釣りや魚をテーマにしたアート、クラフト作品、雑貨など個性あふれるグッズが集まります。

釣りめしスタジアムとリクルートサポート

「釣りめしスタジアム」には、釣り人だからこそ知る美味しい釣り魚料理が大集合。

ここでしか味わえない限定メニューが続々と登場します。

さらに、1月16日(金)限定で、釣り業界に興味を持つ人材と企業をつなぐ「リクルートサポート」を初開催。

「釣りが好き」という共通点を軸に、次世代人材との出会いをサポートする新たな試みです。

開催概要・チケット情報

【会期】

2026年1月16日(金) 9:00〜12:00 プレビュータイム(関係者・ゴールドチケット購入者のみ) / 12:00〜17:00 一般公開

2026年1月17日(土) 9:00〜17:00 一般公開

2026年1月18日(日) 9:00〜17:00 一般公開

【入場料金】

・ゴールドチケット(3日間有効・プレビュータイム入場可)：前売 6,000円

・フライデーチケット(金曜日限定)：前売 1,400円 / 当日 1,600円

・通常チケット(土/日曜日)：前売 1,800円 / 当日 2,000円

・ペアチケット(土/日曜日)：前売 3,400円 / 当日 3,800円

※高校生以下、75歳以上、および障がい者と介護者1名は無料。

釣りの新たな可能性を切り拓き、コアファンから家族連れまで楽しめるコンテンツが満載。

2026年の釣りシーズンの幕開けを告げる一大イベントです。

日本釣用品工業会「釣りフェス2026 in Yokohama」の紹介でした。

