Snow Manの目黒蓮と俳優の鈴木浩介が13日、都内で映画「ほどなく、お別れです」（監督三木孝浩、2月6日公開）の完成披露舞台あいさつに出席した。

イベント開始時にステージ上に降り注いだ銀や緑の紙が頭上に乗ってしまい、目黒がニコニコしながら丁寧に取り除いた。鈴木は「目黒君が全部取ってくれて、その優しさに触れて今年良い1年になるなと思ってます」と笑顔を見せた。

2人はトリリオンゲームでも共演。目黒は今作での印象的だった共演者に鈴木を挙げ、「そのときは明るい感じだったじゃないですか。こんな真剣な顔もされるんだと思った」と前の共演と違った一面が印象に残っていると話した。鈴木は「するよね。適材適所でやるよね、51（歳）だよ？」とツッコんだ。

目黒は「ネプチューン」原田泰造の演技も印象に残ったという。「演じたキャラクターが（感情を）あまり表情に出さないし、もちろん泣かない。凄い涙出てきそうになっちゃってこらえるのが凄い大変だった。普段あれだけ芸人さんで面白いかたが、ギャップに驚きました胸が打たれました」と振り返った。

原作は長月天音氏の同名小説シリーズ。とあるきっかけで葬儀会社に就職したヒロインと指南役の敏腕葬祭プランナーがタッグを組み、“最高の葬儀”を目指していく。