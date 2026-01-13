

ガールズグループ“ME:I”(ミーアイ)が13日、新曲「LとR」のStudio Live映像を公開した。

【動画】公開されたME:I「LとR」Studio Live

本楽曲はTBS、BS11にて2026年1月から放送中のTVアニメ『どうせ、恋してしまうんだ。』第2期のために書き下ろされ、キャラクターの心情に寄り添った情緒的な楽曲となっており、登場人物の気持ちをイヤホンの“LとR”に例えて表現した歌詞が特徴的。

今回のStudio Live映像は、あたたかな光が灯る幻想的な空間の中で、楽曲の世界観を丁寧に歌い上げている。

また、ファンネーム「YOU:ME(ユーミー)」が発表された1月14日を記念するアニバーサリーイベント「YOU:ME Fes!!」の特別なコンテンツを公開中。【「YOU:ME Fes!!」概要】

ME:Iのファンネーム 「YOU:ME(ユーミー)」が発表された1月14日を記念するアニバーサリーイベント。「ME:IとYOU:MEが一緒に過ごす特別な1日」をテーマに、毎年ファンとグループが一体となってお祝いする記念日。

今年は、1月10日からスペシャルフォトやデジタル会員証(YOU:ME Fes!! Ver.)などを公開。本日公開されたStudio Live映像のほか、14日には「YOU:ME Fes!! SHOOTING BEHIND MOVIE」公開や「YOU:ME Fes!! スペシャル配信」を実施予定。