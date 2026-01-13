アンダールが伊勢丹新宿店に再登場♡最新アスレジャーが揃うPOPUP

韓国発グローバルアスレジャーブランド「アンダール」が、再び伊勢丹新宿店に帰ってきます。前回開催時に大きな反響を呼んだポップアップが、今回はさらにパワーアップ。デザイン性と快適さを両立したアイテムが揃い、日常にも運動にもフィットするラインナップが並びます。春を先取りしたスタイルを探したい人にとって、見逃せない1週間になりそうです♡

春先まで活躍する最新ラインナップ

会場には、裏起毛レギンスや裏起毛ワイドパンツなど、寒さが残る時期から春先まで活躍するアイテムが登場。

伊勢丹新宿店先行販売アイテムや、新作のエアデニムなど、今季注目のコレクションをいち早くチェックできます。

運動時だけでなく、街にもなじむ洗練デザインは、毎日のコーデを心地よくアップデートしてくれます。

andarMEN’Sがポップアップ初登場

今回は、andarMEN’Sが初めてポップアップにラインナップ。

履くだけで脚が長く見えるスラックスや、ノンアイロンで着用できるポロシャツなど、機能性ときちんと感を兼ね備えたオフィスウェアが揃います。

パートナーや家族と一緒に楽しめるのも今回ならではの魅力です。

数量限定ノベルティも要チェック

期間中は、購入金額に応じて嬉しいノベルティを用意。

15,000円（税込）以上でレギンスシームレスショーツ、35,000円（税込）以上でノンスリップパフォーマンスクルーソックス、50,000円（税込）以上で2ポケットロゴキャンバスバッグをプレゼントします。

※カラーはランダムとなります。

※先着順、無くなり次第終了とさせていただきます。

開催日時：2026年1月14日（水）～1月20日（火）

会場：伊勢丹新宿店本館2階アーバンクローゼット

住所：東京都新宿区新宿3-14-1

営業時間：午前10時―午後8時

伊勢丹新宿店で出会う新しい日常服

アンダールの魅力を存分に体感できる今回のTOKYOPOPUPSTOREは、日常を少し心地よくしたい人にぴったり。

着る人のライフスタイルに寄り添うアイテムが揃い、試着するたびに新しい発見があります。

伊勢丹新宿店という特別な空間で、自分らしくいられる一着を見つけてみてはいかがでしょうか♪