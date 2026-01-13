アンダールが伊勢丹新宿店に再登場♡最新アスレジャーが揃うPOPUP
韓国発グローバルアスレジャーブランド「アンダール」が、再び伊勢丹新宿店に帰ってきます。前回開催時に大きな反響を呼んだポップアップが、今回はさらにパワーアップ。デザイン性と快適さを両立したアイテムが揃い、日常にも運動にもフィットするラインナップが並びます。春を先取りしたスタイルを探したい人にとって、見逃せない1週間になりそうです♡
春先まで活躍する最新ラインナップ
会場には、裏起毛レギンスや裏起毛ワイドパンツなど、寒さが残る時期から春先まで活躍するアイテムが登場。
伊勢丹新宿店先行販売アイテムや、新作のエアデニムなど、今季注目のコレクションをいち早くチェックできます。
運動時だけでなく、街にもなじむ洗練デザインは、毎日のコーデを心地よくアップデートしてくれます。
HARIBO×フェイラー初共演♡大人可愛いゴールドベアコラボ全10種を解説
andarMEN’Sがポップアップ初登場
今回は、andarMEN’Sが初めてポップアップにラインナップ。
履くだけで脚が長く見えるスラックスや、ノンアイロンで着用できるポロシャツなど、機能性ときちんと感を兼ね備えたオフィスウェアが揃います。
パートナーや家族と一緒に楽しめるのも今回ならではの魅力です。
数量限定ノベルティも要チェック
期間中は、購入金額に応じて嬉しいノベルティを用意。
15,000円（税込）以上でレギンスシームレスショーツ、35,000円（税込）以上でノンスリップパフォーマンスクルーソックス、50,000円（税込）以上で2ポケットロゴキャンバスバッグをプレゼントします。
※カラーはランダムとなります。
※先着順、無くなり次第終了とさせていただきます。
開催日時：2026年1月14日（水）～1月20日（火）
会場：伊勢丹新宿店本館2階アーバンクローゼット
住所：東京都新宿区新宿3-14-1
営業時間：午前10時―午後8時
伊勢丹新宿店で出会う新しい日常服
アンダールの魅力を存分に体感できる今回のTOKYOPOPUPSTOREは、日常を少し心地よくしたい人にぴったり。
着る人のライフスタイルに寄り添うアイテムが揃い、試着するたびに新しい発見があります。
伊勢丹新宿店という特別な空間で、自分らしくいられる一着を見つけてみてはいかがでしょうか♪