¡ãµÁÊì¤ÎÈ¯¸À¤Ë¥â¥ä¥Ã¡ä¿·ÃÛ½Ë¤¤¤ÏÄº¤Êª¤Î²£Î®¤·¡£¡Ö¶á¤¯¤Ë½»¤ó¤À¤é±ç½õ¤·¤¿¤Î¤Ë¡×¤Ã¤Æ¿ÆÀÚ¤Î¤Ä¤â¤ê¡©
¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤Î¹ØÆþ¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÀáÌÜ¤Ç¤¹¡£É×ÉØ¤Ç¾ì½ê¤òÁª¤Ó¡¢À¸³è¤Î´ðÈ×¤òÀ°¤¨¤è¤¦¤È¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿ÌðÀè¡¢µÁ¼Â²È¤«¤é¤Î¡È¤Ò¤È¸À¡É¤Ë¿´¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¡¢µÁ¼Â²È¤«¤é¼Ö¤Ç40Ê¬¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤ËÅÚÃÏ¤ò¹ØÆþ¤·¡¢¿·µï¤ò·ú¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£µÁ¼Â²È¤È¤ÏÊÌ¤Î»Ô¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¤¢¤ëÆü¡¢µÁÊì¤«¤é¤³¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤¬¡£
¡Ø¤¦¤Á¤Î¶á¤¯¤Ë²È¤ò·ú¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó±ç½õ¤ò¤·¤¿¤Î¤Ë¡Ù
µÁÊì¤ÎÈ¯¸À¡¢¤Þ¤º¤Ï¡È¼õ¤±Î®¤¹¡É¤È¤¤¤¦ÁªÂò
µ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡¢Î®¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ø¶á¤¯¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¥Û¥Ã¤È¤¹¤ë¡Ù
¡ØÇ¯´ó¤ê¤Îµº¸À¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢±ç½õ¤·¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É´Æ»ë¤â¤¹¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢½»¤Þ¤Ê¤¯¤ÆÀµ²ò¡ª¡Ù
¡ØÂ©»Ò¤Î¿·ÃÛ½Ë¤¤¤ËÌã¤¤¤â¤Î¤Î¾¦ÉÊ·ô¤ò²£Î®¤·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤Î¸À¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤«¡¢¿¿·õ¤ËÊ¹¤¯¤³¤È¤Ê¤¤¤è¡£¤É¤¦¤»¸ý¤À¤±¡Ù
Èó¾ï¼±¤Ê¿·ÃÛ½Ë¤¤¤¬Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤òÍ¾·×¤Ë¥â¥ä¥â¥ä¤µ¤»¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µÁÊì¤ÎÈ¯¸À¤ò¿¿¤Ë¼õ¤±¤ë¤Û¤É¡¢¤·¤ó¤É¤µ¤¬Áý¤¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¸«±É¤òÄ¥¤Ã¤ÆÁ±°Õ¤Ë¸«¤»¤«¤±¤¿¡È¥¿¥é¥ì¥ÐÈ¯¸À¡É¤Ï¡¢Ê¹¤Î®¤¹¤Î¤¬°ìÈÖ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
µÁÊì¤Î¥¿¥¤¥×¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤Ë
¥³¥á¥ó¥È¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢µÁÊì¤Î»Ñ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØÉáÃÊ¤Ï°ÕÃÏ°¤Ê¤Î¤Ë¡¢Î¥¤ì¤¿ÅÓÃ¼¤Ë¡Ö½õ¤±¤Æ¤¢¤²¤ë¤Î¤Ë¡×¤È¸À¤¦¥¿¥¤¥×¡Ù
¡Ø²¡¤·ÉÕ¤±¤¬¤Þ¤·¤¤¤Ê¡£¤³¤ÎÀè¤â°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ëÈ¯¸À¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤è¡£µ÷Î¥¤ò¼è¤Ã¤Æ¿´¤ÎÊ¿°Â¤òÊÝ¤Ä¤Û¤¦¤¬¿È¤Î¤¿¤á¡Ù
¡ØµÁ¼Â²È¤È¤Ï40Ê¬¡Ö¤·¤«¡×Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤«¤é¡¢¤³¤ì¤«¤éÀè¡¢µÁÊì¤Î¥¢¥ÝÌµ¤·Ë¬Ìä¤Ë¤É¤¦ÂÐ½è¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡©¡¡¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¡Ù
µÁÊì¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡ÖÀË¤·¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¤Í¤§¡×¤È¸«¤»¤«¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¼ÂºÝ¤Ï¡È¶á¤¯¤Ë½»¤ó¤Ç¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£±ç½õ¤ÎÍÌµ¤è¤ê¤â¡¢µ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤¿¤¤¡¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿´Íý¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤¬µ¶Á±¡£±ç½õ¤¹¤ë¤¹¤ëº¾µ½¡©
¿Éíå¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë±ç½õ¤µ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê²ø¤·¤¤¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØËÜÅö¤Ë±ç½õ¤¹¤ëµ¤¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó±ç½õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¤è¤Í¡©¡¡¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤¬¤¹¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¡Ù
¡Ø¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Î±ç½õ¤Ã¤Æ¡¢¼êºî¤ê¤Î¼ÑÊª¤È¤«Å¥¤À¤é¤±¤ÎÌîºÚ¤ò»ý¤Ã¤ÆÆÍÁ³¥Ô¥ó¥Ý¥ó¤·¤Æ¤¯¤ë¥¢¥ì¤Ç¤·¤ç¡Ù
·Ê¿§¤¬ÌÜ¤ËÉâ¤«¤Ö¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤È»×¤¦¥Þ¥Þ¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿ÌÂÏÇ¤È»×¤¦¥Þ¥Þ¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ø±ç½õ¤ÎÆâÍÆ¤â¡ÖÉÔÍÑÉÊ¤ä¤â¤é¤¤¤â¤Î¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤ë¡×¡Ö²È¤Ë¾å¤¬¤ê¹þ¤ó¤Ç¾¡¼ê¤Ë²È»ö¤ò¤¹¤ë¡×¡Ö²Û»Ò¤ä¥²¡¼¥à¤Ç»Ò¤É¤â¤ò´Å¤ä¤«¤¹¡×¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¡©¡Ù
¡Ø¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿µÁÊì¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢³¸¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤¿¤é¤ª¶â¤¬Á´Á³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù
¡Ö±ç½õ¤·¤¿¤Î¤Ë¡×¤Ï¡¢²È¤Î¶á½ê¤Ë½»¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ø¤ÎÉé¤±ÀË¤·¤ß¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸ÀÍÕ¤À¤±¤ÎÌóÂ«¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¿´²º¤ä¤«¤Ë¤¤¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Èó¾ï¼±¤Ê¿·ÃÛ½Ë¤¤¤«¤é¡¢µÁÊì¤Î¸À¤¦±ç½õ¤âÃ±½ã¤Ë¡È¤ª¶â¡É¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£
¥¹¥Ã¥¥ê¤¹¤ëÊÖ¤·Êý¤â¤¢¤ë
³Ñ¤òÎ©¤Æ¤º¤Ëµ÷Î¥¤ò¼è¤ëÊÖ¤·Êý¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤â´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¡Ö¤ª¸ß¤¤Íê¤é¤º¼«Î©¤·¤Æ¡¢µ¤¤Ë¤»¤º¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤ë¡Ù
¡Ø¡Ö»Ò¤É¤â¤Î³Ø¹»¤äÄÌ¶Ð¤òÍ¥Àè¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤¬ºÇÅ¬¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Á¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¯Î®¤·¤Á¤ã¤¦¡Ù
¡Ø±³¤Ä¤±¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ö»ÄÇ°¤Ç¤¹¤¥¡×¤È¾Ð´é¤ÇÆ¨¤²¤ë¡£ÀäÂÐ±ç½õ¤·¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤·¡¢Áê¼ê¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤è¡Ù
È¿ÏÀ¤·¤¹¤®¤º¡¢·Ú¤¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤µ¤é¤Ã¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡È¤½¤Î¸å¤Î´Ø·¸¡É¤ò¼é¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÃÇ¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢µÁÊì¤¬¤½¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µÁÊì¤Î±ç½õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¸«ÊÖ¤ê¤Î¤Û¤¦¤¬ÉÝ¤¤
±ç½õ¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤ÁªÂò¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤¬»¿Æ±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø²È¤Î¶á¤¯¤È¤Î¾ò·ï¤Ï¡¢±ç½õ¤ÎÂÐ²Á¤È¤·¤Æ²¿¤«¤µ¤»¤ëµ¤¤Ç¤¤¤ë¡£»¨ÍÑ¡¦Ë¡»ö¡¦Á÷·Þ¡¦²ð¸î¡Ä¡ÄÁ´Éô¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ëÌ¤Íè¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡Ù
¡Ø¤à¤·¤í40Ê¬¤Ç¤â¤Þ¤À¶á¤¤¡£¤â¤Ã¤ÈÎ¥¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤¯¤é¤¤¡Ù
¡Ø±ç½õ¤¹¤ëÈñÍÑ¤ÏÏ·¸å»ñ¶â¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤è¤Í¡£ÃÏÊý¤Î²È¤¸¤Þ¤¤¤ÏÂçÊÑ¤À¤·¡Ù
±ç½õ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤Î¤Ö¤óµÁ¼Â²È¤Î´üÂÔ¤â¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£²ð¸î¤Ê¤É¤Î¾Íè¤ÎÉéÃ´¤ÎÂç¤¤µ¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢±ç½õ¤òÃÇ¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬³Ú¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±ç½õ¤ÎÎ¢¤Ë¸«ÊÖ¤ê¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤³¤Ê¤¤¤«¤Ï¡¢ÎäÀÅ¤Ë¸«¶Ë¤á¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¤Ö¤é²¼¤²¤é¤ì¤¿¿Í»²¤ÏËÜÊª¤«¡©
²È¤Å¤¯¤ê¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëµÁ¼Â²È¤«¤é¤Î¤Ò¤È¸À¤Ï¡¢¤È¤¤Ë¿´¤ò¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤Þ¤¹¡£¤±¤ì¤É¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤¬Áª¤ó¤À¾ì½ê¤Ë¤Ï¡¢À¸³è¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤ä²ÈÂ²¤ÎÌ¤Íè¤Ø¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÅÙ¤â¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡È±ç½õ¡É¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤ª¶â¡©¡¡¤½¤ì¤È¤â²¡¤·ÉÕ¤±¡©¡¡µÁÊì¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤º¡¢É×ÉØ¤ÇÁª¤ó¤ÀÀ¸³è¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µ÷Î¥¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¿´¤ÎÊ¿ÏÂ¤¬¼é¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë´³¾Ä¤·¤¹¤®¤º¡¢¥à¥ê¤Î¤Ê¤¤µ÷Î¥¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢²ÈÂ²¤òÄ¹¤¯²º¤ä¤«¤ËÊÝ¤Ä¥³¥Ä¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£