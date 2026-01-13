『報ステ』、久米宏さん死去受け『ニュースステーション』のOPでスタート “懐かしのOPテーマ”に反響「やっぱりあの曲だよなあ〜」「胸熱すぎる」
テレビ朝日は13日、報道番組『報道ステーション』を放送。この日伝えられた前身番組『ニュースステーション』のメインキャスター・久米宏さんの訃報を受け、同番組のオープニングでスタートした。
【貴重ショット】20年ぶりに司会でタッグを組んだ久米宏さん＆小宮悦子
この日、午後10時に番組がスタートすると、いつもの『報道ステーション』のオープニングではなく、『ニュースステーション』のオープニング映像、音楽が使用された。
このオープニングの演出に、SNSでは「二ュースステーションのオープニングはやっぱりあの曲だよなあ〜」「なんか懐かしい曲が聞こえたと思ったらニュースステーションのテーマか」「報道ステーションのOPが当時のニュースステーションのOPとか胸熱すぎる」「オープニングまで変えてきたか…粋と言うか、力が入ってるねぇ」「ニュースステーションのオープニング！懐かしい…久米さんありがとう」など懐かしむ声が上がっている。
