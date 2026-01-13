フジテレビは13日、俳優・福士蒼汰（32）が主演を務め、緒形直人（58）が共演する1月期連続ドラマ「東京P.D. 警視庁広報2係」（火曜後9・00）に、直人の長男・緒形敦（29）が出演すると発表した。敦は「想像もしていなかった」と地上波ドラマ初の親子共演に驚きつつも「楽しみにしていただけたら」と意気込みを語った。

同ドラマは広報と捜査現場の刑事の意地とメンツ、対立と葛藤を描く完全オリジナルストーリーの社会派警察ドラマ。警視庁記者・報道記者を経験した者が原案者となり、リアリティーにどこまでもこだわり抜き、広報という立場で事件解決に向けて奔走する姿を、事件発生時のメディアの裏側とともに描く。タイトルにある“P.D.”とは、Police Departmentの略。

福士が演じるのは、広報課2係に不本意な異動をしてきた今泉麟太郎役。その広報課2係で係長を務める安藤直司役を直人が務める。

そして敦が演じるのは、直人演じる安藤の若い頃。安藤という一人の同じキャラクターを、直人とその実の息子である敦が親子で演じることが、この日放送された第1話の中で明かされた。敦は安藤が広報に来た理由となる“過去の事件”で、若かりし頃の捜査一課・刑事時代の安藤役を熱演している。

敦は「父の若い頃を演じるなんて想像もしていなかったのでお話をいただいたときは驚きました。昨今の事件に切り込んだとても興味深い物語になっています。若い頃の安藤が物語とどうつながっていくのかを楽しみにしていただけたらと思います」とコメントを寄せた。

敦は「陸王」で俳優デビューを果たし、配信ドラマ「推しの子」や映画「ら・かんぱねら」などに出演。今年の大河ドラマ「豊臣兄弟！」で織田信澄役を演じることも決まっている。父である直人とは、配信ドラマ「MAGI-天正遣欧少年使節-」以来の共演で、地上波ドラマでは同ドラマが初共演となる。