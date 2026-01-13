浜辺美波、憧れの先輩との共演に感激「目があうと涙がでそうなくらい」
俳優の浜辺美波が13日、Snow Manの目黒蓮とW主演する映画『ほどなく、お別れです』（2月6日公開）完成披露舞台あいさつに登壇した。浜辺は「今でも目があうと涙がでそうなくらい。作中でも目をあうお芝居すてきな笑顔をみせてくれて。こんな先輩になりたいと思って撮影していました」と事務所の先輩である俳優・野波麻帆との共演の感想を語った。
【写真】素敵…！鈴木浩介の頭の紙ふぶきをとってあげる目黒蓮
遺族の希望に沿って故人に合った葬儀を提案し、全ての手配と進行（葬儀の段取り、会場設営、式の進行など）を執り行う仕事“葬祭プランナー”を題材とした今作は、長月天音氏のデビュー作『ほどなく、お別れです』から始まる「ほどなく、お別れです」シリーズ（小学館文庫）の実写化となる。
就職活動全敗の末に、葬儀会社「坂東会館」にインターンとして入社した新人葬祭プランナー・清水美空（しみず・みそら）を浜辺、美空をスカウトし厳しく指導する葬祭プランナー・漆原礼二（うるしばら・れいじ）を目黒が演じる。
野波は不慮の交通事故で亡くなる母・長野桂子を演じており「本当にだいすきな女優さん。みーちゃんだったら、この2人を預けられるという安心感や信頼感が一瞬で伝わってきました」と応じた。
さらに野波は、目黒について「私が死んでいるので目があわなかったんです」と残念がりつつ「でも死に化粧をしていただきとにかく目をつぶっていても作法がきれいでどれだけ勉強したんだろうと亡くなっているときに感動しておりました」と感心していた。
この日は、森田望智、古川琴音、北村匠海、渡邊圭祐、西垣匠、久保史緒里、鈴木浩介、永作博美、三木孝浩監督が参加した。
