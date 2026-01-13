1月12日までの3連休、恵みの雪となった県内のスキー場は多くの家族連れでにぎわいました。一方、北海道のスキー場では12月、ゲレンデに設けられたエスカレーターに腕を巻き込まれた5歳の男の子が死亡する事故が発生。湯沢町のスキー場で安全対策を取材しました。



3連休、多くの人でにぎわった湯沢高原スキー場。そり遊びを楽しむ子どもたち。





ゲレンデを上る際に利用するのがこのエスカレーターです。ベルトコンベヤーを利用して立っているだけで坂の上に移動することができ、幼い子どもを持つスキー客にはありがたい装置です。〈利用者〉「上るのは大変なのでああいうエスカレーター式のものがあると助かります」〈子ども〉「楽しいよ」Q）何が楽しい？「そり！」雪の中で思い切り楽しみたいところですが……去年12月、北海道のスキー場ではエスカレーターに右腕を巻き込まれ5歳の男の子が死亡する事故が発生。死因は窒息死で、腕とともに衣服も巻き込まれ、首を圧迫したとみられています。事故当時、監視員が配置されていなかったことや非常停止装置が作動しなかったことなど様々な問題が浮かび上がっています。湯沢高原スキー場では安全に雪遊びを楽しむためにどんな対策が取られているのでしょうか。〈湯沢高原スキー場 セールスエリアマネージャー 栗林鎌光さん〉「降り口にスタッフが常駐していますので何かあった場合には非常停止ボタンが押せるようにしていますので」乗り口と降り口に非常停止ボタンを完備。降り口には監視員を常駐させています。取材中も…降り口で子どもがつまづくと監視員がエスカレーターを停止させ安全を確認していました。〈監視員〉「（事故が）起こりそうなときはすぐに止めてあげてお客さんの安全を確認してから 動かすというのをやってます」非常停止ボタンが正常に作動するか、毎日、営業前に点検が行われているといいます。〈利用者〉「（北海道の事故は）係の人もいなそうだったので、ここはちゃんと見てる方がいるので安心して乗れました」子どもたちが思い切り雪遊びを楽しむためには安全なスキー場の運営が欠かせません。