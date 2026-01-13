台湾語を学べる詩集が好調な売れ行き 作者の温若喬さん「美しい語句を知ってほしい」
（台北中央社）台湾語を学べる詩集「日花閃爍」が発売から2日足らずで緊急増刷するほどの好調な売れ行きを見せている。作者はインスタグラムで台湾語学習に関する情報を発信している温若喬（おんじゃくきょう）さん。温さんは、台湾語の美しい語句をより多くの人に知ってほしいと願っている。
現在20代の温さんは、大学2年の時に台湾語学習に関するアカウント「学台語 ohtaigi」をインスタグラムで立ち上げた。祖父母や両親は台湾語を話すものの、温さんとの会話で台湾語を使うことはあまりなかった。だが、元々言語に興味があった温さんは中学に上がると、台湾語をマスターしようと真剣に考えるようになった。「当時は外国語を学ぶように、単語の勉強から始めて、家で祖母と練習をしていました」。そこから発展し、インスタグラムの開設につながった。
「学台語 ohtaigi」のフォロワー数は現在、13万人を超える。インターネット上では台湾語の文章はなかなか見てもらえないため、温さんは自身の投稿に一目見てとどまってもらえるよう、美しい語句を紹介するだけでなく、自分の声を録音し、見た人が学習できるようにした。「見てくれた人が難しいと思うのではなく、学んでみようと思ってくれれば」と温さんは話す。
「学台語 ohtaigi」は時報出版の羅珊珊さんの目に留まり、書籍の出版につながった。羅さんは台湾語母語話者ではないが、普段から友人と台湾語で会話をしたり、学んだりしていたという。昨年、温さんの投稿に興味を覚え、書籍出版の話を持ちかけた。
羅さんによると、温さんからは投稿内容を改めて整理し、辞書のようでありながら、詩でもある形にしたいとのアイデアが出された。後に「台湾語の詩集」にするという方向性が決まった。一般の詩集とは一味違い、親子でも一緒に学べるようにした。
温さんは、このプラットフォームが多くの人に届くことに期待を寄せる。「この言語に興味がある、あるいは開かれた態度を持つ人であれば、一緒に台湾語を学びましょう」と呼びかけた。
（邱祖胤／編集：名切千絵）
現在20代の温さんは、大学2年の時に台湾語学習に関するアカウント「学台語 ohtaigi」をインスタグラムで立ち上げた。祖父母や両親は台湾語を話すものの、温さんとの会話で台湾語を使うことはあまりなかった。だが、元々言語に興味があった温さんは中学に上がると、台湾語をマスターしようと真剣に考えるようになった。「当時は外国語を学ぶように、単語の勉強から始めて、家で祖母と練習をしていました」。そこから発展し、インスタグラムの開設につながった。
「学台語 ohtaigi」は時報出版の羅珊珊さんの目に留まり、書籍の出版につながった。羅さんは台湾語母語話者ではないが、普段から友人と台湾語で会話をしたり、学んだりしていたという。昨年、温さんの投稿に興味を覚え、書籍出版の話を持ちかけた。
羅さんによると、温さんからは投稿内容を改めて整理し、辞書のようでありながら、詩でもある形にしたいとのアイデアが出された。後に「台湾語の詩集」にするという方向性が決まった。一般の詩集とは一味違い、親子でも一緒に学べるようにした。
温さんは、このプラットフォームが多くの人に届くことに期待を寄せる。「この言語に興味がある、あるいは開かれた態度を持つ人であれば、一緒に台湾語を学びましょう」と呼びかけた。
（邱祖胤／編集：名切千絵）