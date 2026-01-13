¥Ð¥ë¥µ¤¬¥«¥ó¥»¥í³ÍÆÀ¤òÈ¯É½¡ª¡¡¥¢¥ë¡¦¥Ò¥é¥ë¤«¤é¥ì¥ó¥¿¥ë¤ÇÌó1Ç¯È¾¤Ö¤êÉüµ¢¡ÄÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö2¡×
¡¡¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï13Æü¡¢¥¢¥ë¡¦¥Ò¥é¥ë¤«¤é¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½DF¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥«¥ó¥»¥í¤¬¥ì¥ó¥¿¥ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥ó¥¿¥ë´ü´Ö¤Ï2025¡Ý26¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¤Þ¤Ç¤Ç¡¢Çã¤¤¼è¤ê¥ª¥×¥·¥ç¥óÅù¤ÏÉÕ¿ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÌÏÍÍ¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö2¡×¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï¥ì¥ó¥¿¥ëÎÁ¤È¤·¤Æ400Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó7²¯4000Ëü±ß¡Ë¤ò¥¢¥ë¡¦¥Ò¥é¥ë¤Ë»ÙÊ§¤¦¤è¤¦¤À¡£
¡¡¸½ºß31ºÐ¤Î¥«¥ó¥»¥í¤ÏÊì¹ñ¤ÎÌ¾Ìç¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ê¡¢¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¢¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤ò·Ð¤Æ2019Ç¯²Æ¤Ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ø²ÃÆþ¤·¤¿¡£¥¸¥ç¥¼¥Ã¥×¡¦¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¤Çµ¶¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¡ÊSB¡Ë¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¡¢¸ø¼°ÀïÄÌ»»154»î¹ç½Ð¾ì9¥´¡¼¥ë22¥¢¥·¥¹¥È¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¤¬¡¢¼¡Âè¤Ë½øÎó¤¬Äã²¼¡£¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤È¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ø¥ì¥ó¥¿¥ëÊü½Ð¤µ¤ì¤¿¸å¡¢2024Ç¯²Æ¤Ë¥¢¥ë¡¦¥Ò¥é¥ë¤Ø¤Î´°Á´°ÜÀÒ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ë¤Ï2023Ç¯²Æ¤«¤é2024Ç¯²Æ¤Þ¤ÇÌó1Ç¯´ÖºßÀÒ¤·¡¢¸ø¼°ÀïÄÌ»»42»î¹ç¤Ç4¥´¡¼¥ë5¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£º£Åß¤Î¥¢¥ë¡¦¥Ò¥é¥ëÂàÃÄ¤ò´õË¾¤¹¤ëÃæ¡¢¸ÅÁã¤Ç¤¢¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ë¤ä¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤â³ÍÆÀ¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Áª¼êËÜ¿Í¤¬¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ø¤ÎºÆ²ÃÆþ¤òÍ¥Àè¤·¤¿¤³¤È¤ÇÌó1Ç¯È¾¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
