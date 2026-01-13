Á°ÅÄÂçÊå¡õÀ¾»³ÃÒ¼ù¤¬NOSUKE¡¦ROIROM¡¦ÆüÌî·òÂÀ¡¦Á°ÅÄÂçæÆ¡¦ÎëÌÚÎ¿¤ò°Ï¤ó¤À¥¿¥¤¥×¥í¥á¥ó¥Ðー½¸¹ç¼Ì¿¿¤Ë¡Ö¥¨¥â¤¤¡×¡Öµã¤±¤ë¡×¡Öº£¸å¤Î³èÌö¤¬³Ú¤·¤ß¡×
¢£TAGRIGHT¥á¥ó¥Ðー¤Ç¡Ø¥¿¥¤¥×¥í¡Ù¥á¥ó¥Ðー¤ò°Ï¤ó¤À¼Ì¿¿¤¬Â¿¿ô¸ø³«
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¿¥¤¥×¥í¥á¥ó¥Ðー½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡õTAGRIGHT½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È①～②
timelesz¤Î¿·¥á¥ó¥Ðー¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Øtimelesz project¡ÊÄÌ¾Î¡§¥¿¥¤¥×¥í¡Ë¡Ù¸õÊäÀ¸¤À¤Ã¤¿Á°ÅÄÂçÊå¤¬¡¢¡Ø¥¿¥¤¥×¥í¡Ù¥á¥ó¥Ðー¤È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Á°ÅÄ¤ÏÆ±¤¸¤¯¸õÊäÀ¸¤À¤Ã¤¿À¾»³ÃÒ¼ù¤È¿·¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×¡¦TAGRIGHT¡Ê¥¿¥°¥é¥¤¥È¡Ë¤ò·ëÀ®¡£¥·¥çー¥±ー¥¹¥é¥¤¥Ö¤¬1·î7Æü¤«¤é10Æü¤ËÅìµþ¡¦ÆüËÜÀÄÇ¯´Û¥Ûー¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
Á°ÅÄ¤Ï¡Ø¥¿¥¤¥×¥í¡Ù¤Ç¥À¥ó¥¹¥È¥ìー¥Êー¤À¤Ã¤¿NOSUKE¤ÈÀ¾»³¤È¸ª¤òÁÈ¤ó¤À¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¡Ø¥¿¥¤¥×¥í¡Ù¸õÊäÀ¸¤À¤Ã¤¿ËÜÂ¿ÂçÌ´¤ÈÉÍÀîÏ©¸Ê¡Ê¸½ºßROIROM¤È¤·¤Æ³èÆ°¡Ë¤ÈÁ°ÅÄ¡õÀ¾»³¤Î4¿Í¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ø¥¿¥¤¥×¥í¡Ù¸õÊäÀ¸¤À¤Ã¤¿ÆüÌî·òÂÀ¤ÈÁ°ÅÄÂçæÆ¡¦ÎëÌÚÎ¿¤òTAGRIGHT¤Î¥á¥ó¥Ðー7¿Í¤Ç°Ï¤ó¤À¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¨¥â¤¤¡×¡Öµã¤±¤ë¡×¡Öº£¸å¤Î³èÌö¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£