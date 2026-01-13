ÁÐ»Ò¤Î½÷À¤¬ÁÐ»Ò¤ÎÃËÀ¤È¤ª¸«¹ç¤¤ ÁÐ»ÒÆ±»Î¤Î·ëº§¤Ï¤É¤ó¤ÊÀ¸³è¤Ë¡©
´ôÉì¸©Âç³À»Ô¤Ç¡¢¤¢¤ë½÷À¤¬¤ª¸«¹ç¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°áÈóÈþÃÒ»Ò¤µ¤ó¤ÏÅö»þ¤Ê¤ó¤È30²óÌÜ¤Î¤ª¸«¹ç¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤ò¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Ë¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÁÐ»Ò¤ÎËå¡¦´îµ×»Ò¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡£
ÈþÃÒ»Ò¤µ¤ó¤Î¤³¤Î¤ª¸«¹ç¤¤¤ÏÀ®Î©¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÆü¤ÎÌë¡¢Ãç¿Í¤«¤é¤Þ¤¿¿·¤·¤¤¤ª¸«¹ç¤¤¤ÎÏÃ¤¬Íè¤¿¡£¤³¤ì¤Ç31²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
ÈþÃÒ»Ò¤µ¤ó¤¬¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢´îµ×»Ò¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Î¤è¤¦¡£¤¹¤ë¤ÈÊì¤¬Ëå¤Î´îµ×»Ò¤µ¤ó¤Ë¤â¤ª¸«¹ç¤¤Áê¼ê¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤ÈÆ±¤¸´é¡£¤Ê¤ó¤ÈÁê¼ê¤ÎÃËÀ¤â¤½¤Ã¤¯¤ê¤ÊÁÐ»Ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤³¤¦¤·¤ÆÁÐ»ÒÆ±»Î¤Î¤ª¸«¹ç¤¤¤Ë¡£Áê¼ê¤Î·»Äï¤Ï·»¤Î¿¼¸«ÃéµÁ¤µ¤ó¤ÈÄï¤Î¹§À²¤µ¤ó¡£¤ª¸«¹ç¤¤¤ÏÁÐ»Ò¤¢¤ë¤¢¤ë¤ÇÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
µ¤¤¬¹ç¤Ã¤¿ÁÐ»Ò¤¿¤Á¤Ï¸åÆü¥Ç¡¼¥È¤Ø¡£¤½¤Ã¤¯¤ê¤ÊÁÐ»Ò¤Ï¥Ç¡¼¥È¤â4¿Í°ì½ï¤À¤Ã¤¿¡£¥Ç¡¼¥È4²óÌÜ¤Ç¡¢ÃéµÁ¤µ¤ó¤¬¡ÖËÍ¡È¤¿¤Á¡É¤È·ëº§¤·¤Æ¡×¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡£ÈþÃÒ»Ò¤µ¤ó¤¬¡ÖÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢ÃéµÁ¤µ¤ó¤¬¡Ö¾å¤Ï¾å¡¢²¼¤Ï²¼Æ±»Î¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÄó°Æ¡£»ÐËå¤â¤¢¤Ã¤µ¤êÇ¼ÆÀ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¡¢·»¤ÎÃéµÁ¤µ¤ó¤È»Ð¤ÎÈþÃÒ»Ò¤µ¤ó¡¢Äï¤Î¹§À²¤µ¤ó¤ÈËå¤Î´îµ×»Ò¤µ¤ó¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
·ëº§¼°¤â2ÁÈ¹çÆ±¡£¤â¤Á¤í¤ó¿·º§Î¹¹Ô¤â4¿Í¤Ç¡£¤µ¤é¤Ë½»¤à²È¤â4¿Í°ì½ï¤À¤Ã¤¿¡£¿©»ö¤â4¿Í°ì½ï¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¡¢²È·×¤ò¤ä¤ê¤¯¤ê¤¹¤ëºâÉÛ¤â°ì½ï¡£°ì½ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ï¿²¼¼¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£
·ëº§30Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿º¢¡¢¸ß¤¤¤Ë´Ö°ã¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢»Ð¤ÎÈþÃÒ»Ò¤µ¤ó¤¬¤³¤ó¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¿·º§À¸³è¤ò»Ï¤á¤Æ¡¢Ãë¿²¤·¤Æ¤¤¤¿¼ç¿Í¤¿¤Á¤Î²£¤Ç¼«Ê¬¤âÃë¿²¤·¤è¤¦¤È»×¤¤ÏÓËí¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È°ìÀ¸·üÌ¿ÏÓ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¼ó¤Î²¼¤Ë¼ê¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Äï¤Î¹§À²¤µ¤ó¤ÎÊý¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤·¤Æ·ëº§¤«¤é53Ç¯¡¢4¿Í¤Ïº£¤â°ì½ï¤ËÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤â»Å»ö¤â°ì½ï¤Ç¡¢¼ñÌ£¤âÆ±¤¸¤À¡£
¤È¤³¤í¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢ÁÐ»ÒÆ±»Î¤Ç·ëº§¤·¤¿¿¼¸«¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤ÏÁÐ»Ò¤Ê¤Î¤«¡¢´é¤¬¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£·ë²Ì¤Ï¡¢´é¤Ï¤½¤Ã¤¯¤ê¤À¤¬ÁÐ»Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿¼¸«¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï°ìÍñÀ¤ÎÁÐ»Ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÁÐ»Ò¤¬À¸¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£ÁÐ»Ò¤ÎÉÔ»×µÄ¤Ïº£¤âÀ¤³¦¤Ç¸¦µæ¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£