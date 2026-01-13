　13日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比90円高の5万3850円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万3549.16円に対しては300.84円高。出来高は3520枚となっている。

　TOPIX先物期近は3613ポイントと前日比2.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は14.11ポイント高で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 53850　　　　　 +90　　　　3520
日経225mini 　　　　　　 53845　　　　　 +85　　　 60170
TOPIX先物 　　　　　　　　3613　　　　　+2.5　　　　5533
JPX日経400先物　　　　　 32570　　　　　 +35　　　　 818
グロース指数先物　　　　　 703　　　　　　+2　　　　 130
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース