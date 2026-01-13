日経225先物：13日22時＝90円高、5万3850円
13日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比90円高の5万3850円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万3549.16円に対しては300.84円高。出来高は3520枚となっている。
TOPIX先物期近は3613ポイントと前日比2.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は14.11ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53850 +90 3520
日経225mini 53845 +85 60170
TOPIX先物 3613 +2.5 5533
JPX日経400先物 32570 +35 818
グロース指数先物 703 +2 130
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
株探ニュース