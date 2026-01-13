中国、ネットアプリによる個人情報収集・利用に対する監督・管理強化へ―シンガポールメディア

シンガポール華字メディアの連合早報は12日、中国について、インターネットアプリによる個人情報の収集・利用に対する監督・管理を強化すると伝えた。

記事によると、中国のインターネット規制当局はこのほど、個人情報保護強化策の一環として、インターネットアプリによる個人情報の収集・利用に関する新たな規則案を策定し、パブリックコメントを募集している。

規則案によると、個人情報の収集と利用は、個人情報主体の権利と利益への影響を最小限に抑える方法で行われ、製品やサービスの提供に必要な範囲に限定されるべきで、その範囲を超えてはならない。アプリは、初回起動時にポップアップなどの目立つ手段を通じて個人情報の収集・使用のルールをユーザーに通知した上で、ユーザーの同意を得なければならない。アプリは、写真撮影や音声録音などの関連機能をアクティブに使用している間のみカメラやマイクのデータにアクセスでき、それらのアクティビティが終了したら停止しなければならないとも規定している。

この動きについて、米ブルームバーグは「中国がインターネット利用者の権利を守り、透明性を向上させるための取り組みの一つだ」と伝えている。昨年9月にはフランスの高級ブランド、ディオールの上海支社がデータ流出により中国公安当局から行政処分を科された。（翻訳・編集/柳川）