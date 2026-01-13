高市首相は１３日、韓国の李在明（イジェミョン）大統領と奈良市で会談し、レアアース（希土類）の供給網安定などを念頭に、経済安全保障協力の推進に向けた当局間協議の開始で合意した。

中国を含む国際情勢も議論し、日韓関係の「戦略的重要性」を踏まえ、「地域の安定」に向けた連携を確認した。

李氏は相互往来「シャトル外交」の一環で同日、来日した。両氏の会談は昨年１０月に続き２度目。

首相は会談で、「両国が地域の安定に連携して役割を果たすべきだという考えを新たにした。日韓関係をさらなる高みに発展させる年としたい」と語った。李氏は、「複雑で乱れた国際秩序の中、韓日の協力は何より重要だ」と強調した。

会談後の共同記者発表で、首相は「サプライチェーン（供給網）協力」を巡り突っ込んだ議論をしたと説明した。台湾有事を巡る首相の昨年１１月の国会答弁に反発する中国が、日本へのデュアルユース（軍民両用）製品の輸出禁止など経済的威圧を強める中、韓国と協調する狙いがある。

李氏は共同記者発表で、中国を含む日中韓の関係に言及し、「共通点を最大限見いだし、意思疎通を図って協力していく必要があると（会談で）強調した」と明らかにした。来日に先立って中国を国賓訪問した李氏が、対話を通じた日中関係改善を促した形だ。

首相は、安保協力をはじめとする日韓・日米韓の「戦略的連携」の重要性も議論したと語った。中露朝の結びつきに日米韓で対抗したい思惑があるとみられる。自衛隊による韓国空軍機への給油支援中止を機に停滞する日韓の防衛交流も、再び活性化を目指す。

会談は少人数会合を含め、約９０分間行われた。シャトル外交継続で一致したことを受け、首相は共同記者発表で訪韓に意欲を示した。