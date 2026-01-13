¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×£Ï£ÐºÆ¸½¡ÖÊó¥¹¥Æ¡×µ×ÊÆ¹¨¤µ¤óÄÉÅé¡¡Âç±Û·ò²ð»á¡Ö³×Ì¿»ù¤½¤Î¤â¤Î¡×
¸µTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¡¢¡Ö¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿µ×ÊÆ¹¨¡Ê¤¯¤á¡¦¤Ò¤í¤·¡Ë¤µ¤ó¤¬1Æü¡¢ÇÙ¤¬¤ó¤Î¤¿¤á¡¢81ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤¬13Æü¡¢È¯É½¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î¸åÈÖÁÈ¤È¤Ê¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÊóÆ»¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ÏÆ±Æü¡¢µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Îë¾Êó¤ò¼õ¤±¡ÖÆÃÊÌÈÇ¡×¤òÊüÁ÷¡£¥Ó¥ë¤Î·ú¤ÁÊÂ¤Ö¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Î±ÇÁü¤È¥µ¥Ã¥¯¥¹¤¬¥á¥¤¥ó¤ÎÅö»þ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤Ç¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤òºÆ¸½¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£Âç±Û·ò²ð¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ï¡Ö»þ¤Ë¸·¤·¤¯¡¢¤½¤·¤ÆÄË²÷¤Ë¡¢½Ä²£Ìµ¿Ô¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥ï¡¼¥¯¤Ç¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎËÜ¼Á¤ËÇ÷¤ë»Ñ¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÊóÆ»¤Îà³×Ì¿»ùá¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤·¤Î¤ó¤À¡£
¡¡Âç±Û»á¤Ï¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë»ä¤Î·Ð¸³¤«¤é¤ªÏÃ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¼ºÎé¤ò¤ªµö¤·Äº¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿»þ¡¢»ä£Î£È£Ë¤Î²¬»³ÊüÁ÷¶É¤Ç¿·¿Íµ¼Ô¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡¢Åö»þ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ï¿·Ê¹¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤«¤é¿·Ê¹¤ËÉé¤±¤º¤ËÆÃ¥À¥Í¤ò¡ØNC9¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¥»¥ó¥¿¡¼9»þ¡Ù¤Ë½Ð¤¹¤ó¤À¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇËèÆü¤«¤±¤º¤ê¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡¢¤Ã¤Æ²£ÌÌ¤òÄ¥¤êÈô¤Ð¤µ¤ì¤¿»×¤¤¤¬¤·¤Þ¤·¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Î¡Ö£Î¥¹¥Æ¡×¤Ç¤Î±ÇÁü¤âÂ¿¿ôÊüÁ÷¡£¾®ÌÚ°ïÊ¿¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó½éÂå¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¢Áá²ÏÍÎ²ñÄ¹¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤¿¡£
µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ï¡¢1985Ç¯10·î¤«¤é2004Ç¯3·î¤Þ¤Ç¡¢Æ±¶É·Ï¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤µ¤È¡¢»õ¤Ë°á¡Ê¤¤Ì¡ËÃå¤»¤Ì¥³¥á¥ó¥È¤Ç¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¸¶¹Æ¤òÆÉ¤à¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¼çÎ®¤À¤Ã¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤Ë³×Ì¿¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£18Ç¯È¾¤ÇÊüÁ÷²ó¿ô4795²ó¡¢Ê¿¶Ñ»ëÄ°Î¨14¡¦4¡ó¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¢´ØÅìÃÏ¶è¡Ë¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
04Ç¯3·î26Æü¡¢ºÇ¸å¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¼ê¼à¤Î¥Ó¡¼¥ë¤ò°ìµ¤¤Ë°û¤ß´³¤·¡¢18Ç¯È¾¤ÎÎò»Ë¤Ë¼«¤éËë¤ò°ú¤¤¤¿¡£Íâ4·î¤«¤é¡¢¸µ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¸Å´Ü°ËÃÎÏº¤¬¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¸å·ÑÈÖÁÈ¡ÖÊóÆ»¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¸Å´Ü¤¬16Ç¯3·î¤ò¤â¤Ã¤Æ¹ßÈÄ¤¹¤ë¤È¡¢Æ±¶É¤ÎÉÙÀîÍªÂÀ¡¢¾®ÌÚ°ïÊ¿¥¢¥Ê¤é¤¬¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¡¢21Ç¯10·î¤«¤é¤Ï¸µNHK¤ÎÂç±Û»á¤¬¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£