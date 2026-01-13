Image: MailOnline

この記事は「ギズモード・タイムマシン」──すこし前の今日って、何があったんだろう？未来から観察してみたら、懐かしさだけでなく、意外な発見だってあるかもしれません。

2018年1月13日、「｢Alexa、お尻を温めて｣。音声で操作する多機能スマート・トイレ」を掲載しました。なんと、高級水回りメーカーのKohler（コーラー）がAlexa搭載のスマートトイレを発表。

当時はあらゆる家電に音声アシスタントが組み込まれ、Alexaが旋風を巻き起こしていましたよね。もしこのトイレがもっとメジャーになっていれば、トイレを操作するだけでなく、内蔵スピーカーから音楽を流したり、本日のニュースなんかも確認できていたかもしれません。

結果的には、音声で蓋を開けるよりも、センサーで自動で開くほうがスマートで、コロナ禍を経てからは、これまで以上に清潔で衛生的であることがトイレに求められました。

あらためて今読むと、スマートホームの進化に正解がないことを実感するような記事でした。

今日の記事：｢Alexa、お尻を温めて｣。音声で操作する多機能スマート・トイレ 掲載日：2018年1月13日 著者：岡本玄介 （以下、元記事を再編集のうえ掲載します）

｢Alexa、お尻を洗って、乾かして｣。

猫も杓子も家電がスマートになる時代ですが、やはり来るべくして来たスマート・トイレが登場しました。

まず見た目が黒くて四角く、LEDが未来感を演出します。機能面では音声に従い便座を温め、ムーディーなライティングを演出し、水を流して蓋を開閉するだけでなく…スピーカー内蔵で音楽だって流しちゃうスグレモノなのです。

SEC 2018に出展しているこの｢Numi｣を制作したのは、ウィスコンシン州で1873年から創業しているコーラーカンパニー。

操作はトイレに話しかけるのではなく、洗面台の上に設置した｢Verdera Voice Lighted Mirror｣（999ドル／約11万円）というAlexa内蔵の鏡に向かって指示を出します。こちらはデュアル・マイクロフォンとスピーカーが埋め込まれており、音声だけでなくモーション・コントロールによる便器の操作も可能。当然ですが、トイレを流す以外にもAlexaができることをちゃんとやってくれます。

鏡とBluetoothでつながる｢Numi｣は、ほかにも足元を温める、温水でお尻を洗う、温風でお尻を乾かす、というあったか機能も搭載。リモコンにインストールされたアプリでの操作／温度調整も可能になっています。

アイディア次第では、ウ○コ用プレイリストなども作成できるかと思います。でもプレイする音楽によって、排泄の勢いがかなり変わりそうですよね。

そしてトイレ空間には用を足しながら鏡に向かってクネクネとモーションで操作し、便器が爆音を出す、という最高にホットな未来の世界が訪れるのです。

発売は2018年後半、お値段はけっこうお高めで5,625ドル（約62万円）から7,825ドル（約87万円）のあいだになりそうとのこと。コーラー社のCEOいわく｢人生経験を豊かにしてくれる｣というこのスマート・トイレ…一体どんなお金持ちが買うのでしょうかねぇ？

本日のテックな答え合わせ 予言的中度：★★ ロストテクノロジー度：★★★ 再評価度：★★★

