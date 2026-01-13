【冬コート】大人はどう着こなす？ 40・50代が参考にしたい「サマ見えコーデ」

寒さが厳しく、アウターが手放せない今の季節。毎日同じコートでなんだかコーデがマンネリ気味……というミドル世代のために、今回は周りと差がつくコートの着こなし術を解説します。トレンド感のあるデニムコーデやシックなモノトーンスタイルといった、大人に似合う上品なスタイリングをピックアップしました。ワンランク上の着こなしを目指したい人は、ぜひ真似してみて。

トレンドのベルト付きコートで上品カジュアルに

今シーズンのトレンドとして注目を集めているベルト付きのコート。ウエストマークによるメリハリのあるシルエットで、上品な着こなしに導いてくれます。そこにリラックス感のあるワイドジーンズを投入すれば、大人っぽさもカジュアルさも備わった最旬コーデに。ラフになりすぎないよう、きれい見えが狙えるハイネックのセーターできちんと感をプラスして。

レディなムードを醸し出すモノトーンコーデ

一点投入で冬ムードを盛り上げてくれるシャギー素材のコート。たっぷりボリュームのあるシルエットで、サマ見えしながら体型カバーも狙えそう。ミニ丈のスカートを合わせれば、レディなムードが漂うこなれコーデに。黒のタートルネックを投入して、大人っぽさをキープするのがポイントです。シックなモノトーンカラーで統一することで、甘すぎない上品な着こなしに。

