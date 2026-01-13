抹茶づくしキターーーッッ！！【スタバ】ビジュアルも濃いめ♡「新作フラペカスタム」

抹茶好きさんにぜひ試してほしい【スターバックス】の新作フラペチーノ®をベースにしたカスタム。玉露の旨みと抹茶の香りが重なった深い味わいに、カスタム次第で濃厚さや華やかさをプラスできそう。見た目もグリーンの色味が美しく、気分を上げたい日にもぴったり。今回は、好みに合わせて楽しめるカスタムをご紹介します。

まろやかさUPのデザートカスタム！

「フラペチニスト」こと@j.u_u.n__starbucksさんは「玉露抹茶 フラペチーノ®」を「ソイミルクに変更」し、さらに「抹茶あんペーストブレンド」で、抹茶の風味を感じやすい仕上がりに◎ ホイップは「抹茶ホイップをイン」したうえで「白ホイップを追加」「エクストラホイップ」に。まろやかで飲みやすそうな、デザートフラぺの完成です。

ビジュアルでも味わいでも濃い抹茶の世界観を堪能

「スタバ記録」を投稿する@aista125さんは「無脂肪ミルクに変更」。後味が軽くなり、抹茶の風味がより際立ちそうです。ホイップは「抹茶ホイップをinホイップに変更」し、「ホイップ追加」&「エクストラホイップ」に。セルフでのせたという抹茶マカロンも可愛く「緑のワントーンでビジュアルも濃いめの抹茶」と言う通り、見た目のインパクトを楽しみたい日にもぴったりです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@j.u_u.n__starbucks様、@aista125様のInstagram投稿をご紹介しております。

writer：内山友里