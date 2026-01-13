19代目応援マネージャー・藤崎ゆみあ

第104回全国高等学校サッカー選手権の決勝は12日、東京のMUFGスタジアム（国立競技場）で行われ、神村学園（鹿児島）が3-0で鹿島学園（茨城）を下して初優勝した。会場には過去の大会で応援マネージャーをつとめた女優が来場。ファンの好感度が上がっている。

大会史上最多、6万142人を集めた決勝戦。紺色のコート姿で、観客席からの写真を投稿したのは、女優・モデルの藤崎ゆみあだ。両校の激闘を見届けると、「#高校サッカー 今年も感動をありがとうございました」と記している。

藤崎は2023-24年の第102回大会で19代目応援マネージャーを経験。その後は俳優・岡田准一が主演を務め、Netflixで配信されたドラマ「イクサガミ」でヒロインに抜擢されるなど、注目を集めている。過去の応援マネージャーの観戦報告に、X上のファンも反応を寄せている。

「ゆみあちゃんが応援マネージャーしてた時が懐かしいな」

「サッカー見てる時ゆみあちゃんも応援マネージャーしてたなぁって思ってた」

「えっ!? ゆみあちゃん来てたんかぁいっ!!決勝戦観に来てくれて本当にありがとう」

「今年も最高の高校サッカーでしたね」

「写真が素敵です サッカー女子ですもんね」

「寒い中ご苦労様でした」

今大会の応援マネージャーは女優・池端杏慈が担当。過去には堀北真希や新垣結衣、川口春奈、広瀬すず、森七菜らも務めていた。



（THE ANSWER編集部）